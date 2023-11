Vzpomenete si ještě na hliníkové desetníky a dvacetníky? Právě dnes, na svátek Všech svatých, je tomu přesně 20 let, co lidem přestali v peněženkách chrastit. 1. listopadu roku 2003 je Česká národní banka definitivně stáhnula z oběhu. Důvody byly zřejmé - na trhu byly zbytečné, nedalo se za ně skoro nic koupit a přitom jejich výroba byla dražší než jejich nominální hodnota.

Jejich odchod z finanční scény tak asi nejvíce bolel mariášníky, kteří tak přišli o tradiční platidlo této tradiční hospodské karetní hry.

„Desetihaléře a dvacetihaléře přestaly plnit funkci oběživa, byly to mince na jedno použití. ČNB je stále vyráběla a dávala je do oběhu, ale z oběhu už se zpátky nevracely. Zůstávaly v domácnostech v obchodech a cizinci je vyváželi v kapsách do ciziny,“ uvedl kdysi pro ČT současný hlavní metodik ochrany platidel ČNB Jaroslav Moravec.

Když lidé dvacetníky a desetníky vraceli, vybralo se asi 150 milionů kusů mincí, které vážily asi 100 tun. Zdaleka se ale nevybraly všechny mince - těch se vyrobilo cca 1,7 miliardy kusů, což představuje 1200 tun materiálu. Zásoby, které ČNB po stažení mincí vybrala, byly demonetizovány, zničeny a hliník se prodal do šrotu. Výrobní cena desetníků a dvacetníků převyšovala jejich nominální hodnotu. Byla kolem 25 haléřů na kus. Přitom ale mince moc neobíhaly. Obchodní řetězce nechtěly od lidí přesnou částku, radši jim vrátily – takže nejdrobnější mince fakticky byly na jedno použití.

Vícero použití dopřávali nejmenším mincím například mariášníci. Jejich zrušení jim hru sice prodražilo, ale rozhodně nepohřbilo. „Malinko to pro nás byla rána, ale přežili jsme to. Žádné zásoby desetníků a dvacetníků jsme si nedělali. Přešli jsme na korunový mariáš a bylo to," říká ostřílený mariášník Jaroslav Grusmann.

Bez malých hliníkových mincí se mariášníci naučili hrát poměrně rychle. Zjistili, že přechod z desetníku ke koruně je desetkrát napínavější, protože výhry, ale i prohry prostě vzrostly. „Hlášená sedma je za dvě koruny, flek je za dvě koruny a durch za tři. Betla s malýma nehrajeme, hraje se akorát durch," zmiňuje Grusmann některé z herních variant, a vrací se k nedávnému turnaji v šonovském pohostinství, kterým začal další ročník Broumovské mariášnické ligy, u jejíhož začátku před více než dvaceti lety stál. „Hrajeme takzvanou mordu, to znamená že se nevolí barva, ale hraje se jen v červených. Na začátku má každý hráč 50 korun a podle rozpisu se točíme. Komu dojdou peníze, tak si musí dokoupit," říká bývalý starosta obce, který se mariáši věnuje zhruba půl století. „Je nás čím dál míň. Dříve nás hrávalo k padesáti a teď když se nás sejde dvacet hráčů, tak to je úspěch. My starý ubýváme a mladý se do karet moc nehrnou. Raději v hospodě koukají do mobilu," říká Grusmann, ale dodává, že to zrovna není případ Šonova. „Tady hrají mariáš i mladší ročníky, ale nechce se jim jezdit na soutěže."