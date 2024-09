Když v Maršově nad Metují vystoupala Metuje na třetí stupeň povodňové aktivity, některá stavení v údolí již obklopovala voda. Podobné to bylo kus po proudu, kde na hranicích katastru Velkých Petrovic a Police nad Metují voda zatopila dům u hlavní silnice z Náchoda do Broumova.

„Dlouho to u nás vypadalo docela dobře, ale od půlnoci ze soboty na neděli začala hladina prudce stoupat. Některé domy jsou už zatopené, tři nebo čtyři nemovitosti jsou na hraně evakuace, ale lidé ji odmítli,“ popisuje Vladislav Friml, starosta Velkých Petrovic, pod které Maršov spadá, a ukazuje na dvě stavení odříznutá od okolí. Z jedné strany proudí masa vody, z druhé je prudká stráň.

„V jednom zůstává rodina. Cesta k nim je asi metr pod vodou, ale odejít nechtěli,“ konstatuje starosta.

Běžně má v těchto místech Metuje šířku okolo čtyř metrů a hloubku zhruba 40 centimetrů. Nejhorší povodeň obyvatelé Maršova a Velkých Petrovic zažili v roce 1979, kdy byla hladina ještě o dobrý metr výše. Potíže byly i v letech 2002 a 2004.

„V posledních letech bývaly zatopené záplavové oblasti, ale k domům se voda nedostala,“ doplňuje Vladislav Friml.

Rozdíl oproti normálnímu stavu je dobře patrný u lávky v nedalekém lese, přes kterou se valí voda a unášené dřevo. Nyní zasahuje přibližně do jedné třetiny divokého toku.

Ten směřuje k dalšímu zastavěnému místu, které leží při hlavní silnici ve Velkých Petrovicích. Na zahradě nejbližšího stavení odčerpávají hasiči vodu. Obyvatelé jim pomáhají a doufají, že se voda nedostane přes pytle s pískem dovnitř.

Také vedlejší dům má u vchodu zábrany. Stojí o něco výše a jeho obyvatelé z oken s obavami sledují stoupající hladinu.

„Je to strašný pocit dívat se, jak to stoupá. Bydlím tu osm let a nic podobného jsem nezažila. Před dvěma lety byla řeka také rozvodněná, ale to byla minimálně o metr až dva níže,“ vzpomíná Iva, která bydlí v přízemí bytového domu.

Na rozdíl od předchozích dní v neděli vpodvečer neprší a občas se objeví i sluneční paprsky. Starosta Friml dostává nadějné zprávy.

„Doufáme v dobrý konec, protože nám hlásili z Teplic nad Metují, že tam voda již opadává. To by se u nás mělo projevit zhruba za čtyři hodiny. Snad to začne klesat,“ přeje si, stejně jako starosta sousední Police nad Metují Jiří Škop, který je rovněž na místě. Místo je totiž na hranici katastrů obou obcí, jejichž hasiči si vzájemně vypomáhají.

„Sledujeme nejbližší měrnou stanici, která je v Maršově. Ještě o půl šesté tam hladina stoupala, ale víme, že výše již klesá. Je to napjaté, ale naděje tady je,“ komentuje situaci Jiří Škop.

V noci na pondělí se predikce naplnila a hladina Metuje začala postupně klesat. Část Maršova ještě v pondělí zůstává zatopená, jinde již voda opadává. Nyní se budou sčítat škody.

„Větší nebezpečí momentálně nehrozí, snad to tak zůstane a další větší deště nepřijdou. Pro obec větší škody nebudou, ale na nemovitostech ano. I když lidé neměli domy přímo vytopené, voda zvenku udělala své a stěny jsou promočené. Pomohly nám povodňové hráze, ale všemu se zabránit nedá. Měli jsme dvacet, respektive dvaadvacet let klid, tak doufám, že to alespoň stejnou dobu zase vydrží,“ věří Vladislav Friml.