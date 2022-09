"Děkuji, že jste se přišli rozloučit s našimi ovečkami, které zahynuly tragickou smrtí," vystoupil z traktoru Jan Šefc z Lachova, který byl čerstvě postiženým chovatelem - předchozí noc přišel o 15 ovcí. "Bohužel státní úředníci nic řešit nebudou, tak jsme museli přistoupit k takovéto akci."

Ta podle jeho slov nebyla rozhodně nebyla poslední. "Jestli se to nezačne do měsíce řešit, tak to povezeme na ministerstvo životního prostředí. Každý den máme co nakládat," tvrdil chovatel. "Každý den vlci útočí. Útočí v celé Evropě a nikdo to neřeší. A my to řešit budeme," dochází trpělivost chovateli, který sáhl i k ostřejším výrazům adresovaným politikům. "Od politiků požadujeme, aby začali problém ihned řešit. Opatření proti vlkům nefungují, takže my uděláme opatření proti politikům. Vyzývali jsme je nejméně šest let a nikdo nic neřeší. Toto je poslední varování - a ne…te mě."