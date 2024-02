Masopustní průvody zažívají renesanci a obnovují se i tam, kde dlouhé desítky let nebyly. Masopustní tradice se po desítkách let vrací. První únorovou sobotu zavládlo masopustní veselí po více než 70 letech na Hořičkách a o den později položili základní kámen po desítkách let oprášené tradice v Polici nad Metují.

Masopustní rej se vrátil po více než 70 letech

Příležitost obnovit tradici předků se chopili v sobotu na Hořičkách, kde poslední masopustní průvod doslova proběhl těsně po druhé světové válce. Podle bývalého starosty obce Josefa Kačera totiž někdy v roce 1948 projely koňské vozy s maškarami Hořičky a okolní obce. Po více než 70 letech pomohli s masopustním restartem pozvaní „učitelé" od Kyjova a ze Slovenska, kde se přeci jen tradice udržují důkladněji.

„Zapomeňte na to jak se to má dělat, my tady zatím nemáme žádná pravidla. Já se u stavení budu snažit dostat do kola gazdinu a třeba tady slepice," podíval se šašek na masku s hřebínkem a zobákem, „by si mohla vzít do parády hospodáře," naznačil představu masopustního průvodu jeho organizátor Zdeněk Mencl, který v kostýmu šaška vedl celý barevný a hlučný ansámbl Hořičkami. Ještě předtím však požádal místostarostu Marka Hýbla o povolení. „Chceme vás požádat, abyste nám povolil uspořádat nultý, po 70. letech obnovený masopust, abychom obec očistili od zlých duchů a našim gazdinám a hospodářům popřáli dobrý rok," obrátil se na zástupce obce.

„Jsme strašně rádi, že se toho někdo ujmul a chce obnovit tradici. Předávám zde symbolický klíč od obce a věřím, že po vás zůstane dobrá nálada," předal na jeden den vládu nad obcí zástupce samosprávy maškarám.