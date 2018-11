Matadory na radnicích vystřídali nováčci

Náchodsko - Hned několik radnicv regionu má nové vedení. Starostové končili i po více než dvaceti letech.

Náchodský starosta Jan Birke povede město i v dalším volebním období.Foto: archiv ČSSD

Komunální volby zamíchaly karty na mnoha radnicích a obecních úřadech řada starostů předala vládnoucí žezlo svým nástupcům. Některé změny byly očekávané a plánované, jinde docházelo k překvapením.

Zatímco v Náchodě obhájil už potřetí svoji pozici Jan Birke (ČSSD) a v Novém Městě nad Metují i nadále zůstává Petr Hable (Volba pro Nové Město), v České Skalici vystřídala starostu Martina Staňka (SNK) žena, a to Zuzana Jungwirthová (Pro město). Spolu s místostarostkou Gabrielou Jiránkovou (Pro město) vedou zřejmě poprvé v historii Českou skalici dvě ženy.

V Polici nad Metují opustila po více než dvaceti letech křeslo starostky Ida Jenková a na její místo usedl Jiří Beran (oba ze Sdružení pro rozvoj města). Novým starostou Jaroměře je Josef Horáček (Volba pro město), který nahradil Jiřího Klepsu (Volba pro město).

Naopak v Broumově zůstává v čele Jaroslav Bitnar (Volba pro Broumov), přestože o tento post usiloval někdejší místostarosta, exhejtman a bývalý senátor Lubomír Franc (ČSSD). Poměrně ostrý volební souboj se odehrál v Hronově, kde starostku Hanu Nedvědovou (Hronovští patrioti) po dvaceti letech vedení města nakonec střídá Petr Koleta (ANO), který se ucházel také o post senátora. V tomto boji mu ovšem štěstí nepřálo.

Náchod

Starosta Náchoda Jan Birke s ničím moc neotálí. Den po skončení voleb se mu podařilo se mu podařilo sestavit vítěznou čtyřkoalici. Ta se ve složení ODS a STAN, KDU-ČSL a Patrioti města Náchoda v čele s vítěznou ČSSD dohodla na vzájemné spolupráci na náchodské radnici v následujících čtyřech letech. Jako starosta bude ve funkci již ve třetím volebním období pokračovat Jan Birke.

Představitelé ČSSD, ODS a STAN, KDU-ČSL a Patriotů města Náchoda se na základě shody, ke které došly v koaličních jednáních, rozhodly vytvořit společnou čtyřkoalici pro období 2018-2022.

Nové Město nad Metují

V Novém Městě nad Metují trvala povolební jednání tři týdny. Zvolení zástupci čtyř volebních stran, kteří mají 16 hlasů v 21 členném zastupitelstvu (Volba pro Nové Město, ODS, Východočeši, KDU-ČSL), podepsali koaliční programové prohlášení o spolupráci a vzájemné podpoře navrhovaných kandidátů. Konečná koalice má ve finále stejnou podobu, která byla ve hře hned po volbách. Starostou se stalPetr Hable (VPNM), místostarostou Libor Hovorka (ODS).

Skalní města

Adršpach a Teplice nad Metují si musely na potvrzení výsledků voleb počkat nejdéle. Až po měsíci od jejich konání byly s definitivní platností soudem potvrzeny výsledky voleb ve dvou sídlech, které jsou známy hlavně díky pískovcovým skalním městům.

„V Teplicích nad Metují podala fyzická osoba současně žalobu na neplatné výsledky voleb a na neplatnost volby konkrétního kandidáta,“ uvedl mluvčí Krajského soudu v Hradci Králové Jan Kulhánek, a dodal, že regulérnost voleb krajský soud přezkoumával i v druhé obci ležící u proslulých skal – v sousedním Adršpachu. V obou případech soud rozhodl v neprospěch stěžovatelů a návrhy na neplatnost hlasování do zastupitelstva Adršpachu a Teplic nad Metují byly zamítnuty.

V Teplicích nad Metují podal stížnost na regulérnost voleb starosta města a lídr kandidátky Milan Brandejs (STAN a Nezávislí) na neplatnost volby kandidáta Blanky Fichtnerové (Změna pro město). Kromě jiného se mu nezdálo, že pozdější vítězka voleb Blanka Fichtnerová přijímala před volbami kandidátní listiny.

„Je to právo protistrany podat žalobu, takže mně nezbývá nic jiného než to respektovat. Musím vyčkat jak soud rozhodne. Nejsem si vědomá, že bych cokoliv porušila,“ řekla tehdy ještě před rozhodnutím soudu tajemnice MěÚ Blanka Fichtnerová, která získala ve volbách nejvíce hlasů. Žaloba se opírala o fakt, že Blanka Fichtnerová byla registračním úřadem při přijímání kandidátních listin. „Mám na to zkoušky a pověření, nevidím v tom žádný problém,“ řekla tajemnice s tím , že registrace kandidátních listin byla její pracovní náplní. Stejného názoru byl i soud a návrh na neplatnost voleb zamítl.