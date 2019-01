Náchodsko - Zapsat svého potomka do mateřské školy a konečně se po rodičovské dovolené vrátit do práce není vždy jednoduché. Například v Náchodě se pro příští školní rok nepodařilo umístit více než pět desítek dětí. Školky zkrátka nejsou nafukovací. I přesto se město snaží, aby rodičům vyšlo vstříc a hledá řešení.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Jana Kopecká

Zkušenost, že není snadné se dostat v Náchodě do požadované školky, si zažila i Lenka Martincová z Náchoda. „V loňském roce to nedopadlo. Syn je říjnový a v době nástupu do školky by mu ještě nebyly tři roky, proto měl velmi malou šanci. Ale nabídli nám jinou školku," říká mladá maminka. Naštěstí byla na mateřské dovolené s druhým synem, proto jí rozhodnutí o nepřijetí nezpůsobilo žádné komplikace. „Letos už to dopadlo, tak jsme moc rádi," říká spokojeně a dodává, že kdyby vloni nastupovala do zaměstnání, museli by dát syna do takové školky, kde by pro něho bylo místo.

Mezi právě nepřijaté děti patří hlavně ty tříleté, ostatní jsou ještě mladší. Celkem tedy žádalo o umístění 255 dětí, volných míst je pro příští školní rok 204. Tedy 51 z nich zůstalo neumístěno. Každopádně to není konečné číslo. „V úterý jsem se dozvěděla o dalších čtyřech dětech. Dvě z nich jsou předškoláci a ty máme povinnost umístit. Buď v jakékoliv školce ve městě, nebo v okolí," říká místostarostka Náchoda Drahomíra Benešová a dodává, že město se snaží tuto situaci řešit a uvažuje o školce pro zhruba osmnáct dětí v nově zrekonstruovaném objektu na Lipí.

„U budovy je zahrada a okolí je vhodné k procházkám. Děti by mohly do školky dojíždět autobusem s paní učitelkou," míní místostarostka.

Nová školka na Lipí by měla přípravnu jídla, ale teplé jídlo by se do ní dováželo. Jinak by ve školce bylo vše, jako v ostatních. Vybavení i hračky. „V těchto dnech obvoláváme rodiče dětí, které nejsou přijaté s dotazem a prosbou, aby nám sdělili, zda by o tuto úplně novou školku měli zájem. Zatím se setkáváme s kladnými ohlasy," říká Drahomíra Benešová s tím, že by se jednalo o poměrně drahou záležitost, ke které se ještě musí vyjádřit krajský úřad a také musí být dostatečný zájem ze strany rodičů.

Zatímco v mateřských školách přímo v Novém Městě nad Metují přijali všechny děti, v Jaroměři museli požádat o možnost navýšení počtu dětí v zařízení. Vyřízení bylo kladné. Do školek se hlásilo celkem 140 dětí. „Podařilo se nám umístit většinu žadatelů, což nás těší. Museli jsme odmítnout pouze šestnáct dětí, kterým ještě nebyly tři roky," informovala Bohumila Steklá z odboru školství.