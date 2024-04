Do 11. hodiny, která byla avizována jako otvírací, chybí dobrých 40 minut. Přesto co chvíli nějací noví příchozí zkouší otevřít dveře zdobené nafukovacími balónky. Zatím marně. Žádný nezvladatelný nával se ale na první otevření nekoná. Vzhledem k tomu, že McDonald's stojí pouhých šest kilometrů od náchodského náměstí, sází provozovatelé i na českou klientelu. To se potvrdilo jak při čtvrteční otvíračce, tak i den předem, kdy zákazníci z Čech marně „ramplovali" s madlem dveří u vstupu do jídelny.

„Pecka. Jednou za čas na to prostě je chuť a takhle nebudeme muset až do Hradce," potěšila nově otevřená jídelna příznivce rychlého občerstvení z Čech. První návštěvníci ocenili i různé možnosti obsluhy - uspokojeni budou jak ti, kterým se nechce ani vystoupit z auta, tak i ti, kteří si sednou ke stolu, zaplatí objednávku přes aplikaci a nechají si jídlo donést až pod nos do pěti minut od dokončení objednávky! „Snadno, rychle a doslova odkudkoliv," zní slogan rychlého občerstvení.