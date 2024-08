Regina Hellová dnes 12:09

/VIDEO/ Náchodský zámek je od roku 1995 neodmyslitelně spjatý s medvědy hnědými. Poté, co 8. ledna 2023 v úctyhodném věku 31 let odešla do medvědího nebe medvědice Dáša, zůstal v zámeckém medvědáriu její celoživotní partner Ludvík sám. Přibývající léta jsou na něm znát. Většinu dne odpočívá a návštěvníci mohou mluvit o štěstí, když zavítá do výběhu. Podívejte se na video.