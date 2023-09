Radikální změna na zatím rušné hlavní ulici, oprava unikátního biografu i dlouho očekávané sportovní areály. Rekapitulace projektů, které plánují některá města na Náchodsku nabízí pohledy do několik let vzdálené i velice blízké budoucnosti.

Města na Náchodsku mají vize do budoucna i sportoviště před dokončením | Foto: Archiv

Lidé v Jaroměři netrpělivě čekají na dokončení obchvatu města, které odvede z centra tranzitní dopravu. S tím souvisí i ambiciózní plán radnice, která chce rušnou Husovu ulici proměnit v klidnou zónu, kde budou mít přednost lidé a zeleň.

Jaroměř chce změnit centrum města

„Příští rok na podzim by měla být veškerá kamionová doprava přeložena na obchvat. Chceme z této hlavní třídy vytvořit klidovou zónu osázenou zelení. Husova ulice se stane místní komunikací, podél které by měly stát obchody, restaurace a kavárny. Zároveň bude mít důstojnější okolí například i Wenkeův dům od architekta Josefa Gočára,“ popsal starosta Jaroměře Jan Borůvka.

Husova ulice vede od okružní křižovatky se silnicemi směřujícími na Trutnov a Josefov po kruhový objezd pod náměstím. Z obou stran je uzavřena zástavbou činžovních domů. Denně tam projíždějí tisíce nákladních aut směřují do Polska a naopak do českého vnitrozemí. Důležitou komunikací je i pro místní obyvatele, kteří tudy chodí do centra města nebo obchodního domu.

„Samozřejmě se těším na to, až se to tady zklidní. Sama bydlím kousek od hlavní silnice. Vlastně si to ani nedovedu představit, vždyť je to tady podobné od mého dětství. Už našim rodičům slibovali, že tady něco takového jako obchvat povede. Uvěřím tomu až poté, co k tomu dojde,“ uvedla Jitka Tauberová z Jaroměře.

Radnice dlouhodobě pracuje i na dalších novinkách v širším centru města. poukázal starosta na architektonicky-urbanistické zpracování změn v celém širším centru města. Husova ulice se stane jednou ze součástí architektonicky-urbanistického zpracování změn, plány jsou však mnohem velkorysejší. Týkají se revitalizace sídliště na nábřeží 17. listopadu a sídliště Na obci a nedalekého prostoru u divadla. Pracovat by se tam mělo začít v příštím roce.

„Ve výhledu je celá trasa od Tyršova mostu, tedy nábřeží 17. listopadu, ke křižovatce u městské knihovny a obchodnímu domu Labe až k divadlu a následně k poliklinice. Plánujeme to rozdělit do čtyř etap, vždy po jednom roce. První etapu chceme realizovat v příštím roce,“ vysvětlil vedoucí odboru majetku města jaroměřské radnice Jan Žíla.

„Nepůjde jen o komunikace, ale také o přilehlé okolí. Etapy budou nastavené podle našich investičních možností. Každý rok se udělá část, celkově by to mělo trvat čtyři roky,“ doplnil starosta.

V Novém Městě se diskutuje o biografu a koupališti

Každoroční festival české komedie v Novém Městě nad Metují by se měl za několik let konat v nových kulisách. Jedinečná a oceňovaná budova tamního Kina 70 začala po zhruba padesáti letech před několika měsíci mezinárodní soutěží architektů směřovat k rekonstrukci.

Cesta k ní však nebude jednoduchá. Město bude muset sehnat řádově desítky milionů korun. Přestože bylo jedním ze zadání soutěže stanovení limitu 110 milionů korun, je zřejmé, že konečná cena bude vyšší. „Určitou částku na to vyhradíme v rozpočtu, ale musíme si na to i půjčit. Budeme žádat například o krajskou podporu. Můžeme těžit i z toho, že se u nás koná festival české filmové komedie, což je celorepubliková akce. Počítáme s tím, že to celé bude stát okolo 150 milionů korun,“ odhadl před časem starosta Nového Města nad Metují Milan Slavík a připomněl, že kino bylo ve své době výjimečné a architektonické hodnoty si uchovává do dnes. Jednalo se o jednu z pouhých čtyř staveb tohoto typu v celém Československu. „To naše je jediné v České republice, ostatní jsou na Slovensku.“

Také další chystaná akce v Novém Městě je během na dlouhou trať. Tamní koupaliště bývalo v létě plné a kdysi prý patřilo k nejhezčím v zemi. Od konce 90. let minulého století však zarůstá a zábavu u vody vystřídaly diskuze obyvatel o budoucnosti areálu. Vedení města, vzešlé z loňských voleb, se před časem pustilo do pokračování příprav projektu nazvaného Letní areál Metuje. Záměr nadále vychází ze studie architekta Vojtěcha Lichého z roku 2018. Na rozdíl od nákladného klasického koupaliště zastánci projektu představili záměr vybudovat biotopovou plovárnu, kde by se voda čistila přirozeně prostřednictvím vodních rostlin, a která by neměla být tak drahá jako klasická stavba.

Stadion i dopravní terminál v Hronově

V Hronově pokračuje přestavba sportovního areálu v lokalitě Hedvábnice za zhruba 75 milionů korun. Největší investice v šestitisícovém městě má být hotová do konce letošního roku.

U silnice při vjezdu do Hronova směrem od Náchoda vznikají fotbalová hřiště, volejbalové kurty, atletická dráha a další sportoviště. Centrální objekt bude mít tribunu pro zhruba 150 diváků.

„V minulosti se tady tak velká investice nerealizovala. Nejde jen o rekonstrukci sportovišť, ale revitalizaci celého území. Dosud to byla ostudná brána do našeho města, nyní se už nemáme za co stydět,“ shrnul starosta Hronova Petr Koleta.

Radnice v Hronově chce ještě letos začít s výstavbou přestupního terminálu u železniční stanice. Investice za téměř 50 milionů korun má zlepšit komfort cestujících a uvolnit Čapkovu ulici u náměstí Československé armády, která slouží jako autobusové nádraží.

„U náměstí už nebudou stát. Bude tam běžná, i když samozřejmě důležitá, zastávka s rychlým odbavením cestujících. Veškeré zázemí pro autobusy bude u nádraží. Tím pádem by se měla ulice k náměstí zklidnit,“ vysvětlil Koleta.

V České Skalici opravili náměstí a brzy otevřou sportoviště

Radnice v České Skalici připravila v krátkém čase dvě významné investice. Husovo náměstí je po nedávné celkové revitalizaci za zhruba 50 milionů korun od prosince loňského roku chloubou pětitisícového města. Nyní se dokončuje sportovní areál za 23 milionů korun na Žižkově kopci. Sportovci na nový stadion čekali několik desetiletí.

„O pořádném sportovišti se u nás mluví dvacet nebo třicet let, ale nikdy se to nepodařilo uskutečnit,“ uvedl tajemník českoskalické radnice Miroslav Novák.

Místo dosavadní štěrkopískové dráhy vznikl běžecký okruh se třemi dráhami s již položeným tartanovým povrchem. Uprostřed oválu jsou dvě tréninková fotbalová hřiště. Jedno s klasickou přírodní trávou, druhé s umělým povrchem.

„Slibujeme si od toho, že bychom mohli fotbalisty posunout ze sportovní haly do venkovního prostředí i v pozdních podzimních a brzkých jarních měsících. Uvolníme tak kapacitu haly pro jiné sportovce,“ doplnil tajemník.

V novém areálu vzniklo také hřiště na plážový volejbal a multifunkční hřiště pro různé sporty. Osvětlení na čtyřech stožárech umožní sportování do pozdních večerních hodin. Chybět nebudou ani chlapecké a dívčí převlékárny nebo zázemí pro správce.

Nyní jsou ve městě dvě umělá hřiště u sportovní haly, další hala pro děti je u nedaleké školy. Podle Nováka v České Skalici žádné jiné sportovní zařízení není.

„I proto budeme na náš stadion patřičně pyšní. Výhodou je, že je vlastně v srdci města. Sportovce máme, ale nemají podmínky k tomu, aby se mohli posouvat dál. To se snad brzy změní,“ řekl Novák.

Hřiště se slavnostně otevře v pátek 8. září.