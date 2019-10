/FOTOGALERIE/ Náchod má nové partnerské město. Stal se jím francouzský Persan v departementu Val-d'Oise v regionu Île-de-France. Nachází se asi 25 km severně od Paříže a čítá přibližně 12 500 obyvatel.

Města Náchod a Persan uzavřela nové partnerství. | Foto: archiv Miroslava Bráta

Znění partnerské smlouvy, zaměřené na kulturní spolupráci, schválili na svém zářijovém jednání náchodští zastupitelé. Podpis smlouvy se uskutečnil 12. října na náměstí před budovou persanské radnice. Francouzská samospráva zakomponovala podpis smlouvy s Náchodem do oslav 40 let existence tamní umělecké školy. „Byla to spolupráce uměleckých škol v Náchodě a Persanu, která položila základy kulturní spolupráce a iniciovala vznik tohoto mezinárodního partnerství měst. Francouzská strana má zájem rozvíjet právě tuto spolupráci zaměřenou na mladou generaci, hudební a uměleckou edukaci a další podobné aktivity,“ říká zastupitel a předseda komise cestovního ruchu Miroslav Brát, kterého rada města pověřila podpisem smlouvy.