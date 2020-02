Města a obce se utkají o Zlatý erb

Města a obce v našem regionu se mohou ještě v úterý do 18 hodin přihlásit do krajského kola soutěže Zlatý erb, a to se svými oficiálními webovými stránkami, elektronickými službami a turistickými webovými prezentacemi.

Zlatý erb, soutěž o nejlepší webové stránky a elektronické služby měst a obcí. | Foto: zlatyerb.cz