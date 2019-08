Vedení města otevřelo v centru Meziměstí a v těsném sousedství stávajících turistických tras regionální cyklotrasy a poutní Svatojakubské cesty nové veřejné sociální zařízení, které tyto cesty zároveň zkvalitnilo a dovybavilo.

Toalety už začaly sloužit pro pěší, cyklisty, hendikepované turisty, návštěvníky města a další občany, kteří budou moci uspokojit své nejzákladnější hygienické potřeby v moderním zařízení. To je postavené dle technických i hygienických pravidel a norem a lidé ho mohou využívat bezplatně, a to denně od 7 do 18 hodin.