Iniciátorkou petice byla Jana Svědíková, které stejně jako stovkám dalších obyvatel Meziměstí vadí, že nemají možnost dostupné zubní péče. „Všude se mluví o stomatologické prevenci a není kam jít. To vidím jako velký problém celého regionu,“ říká Jana Svědíková, která provozuje v Meziměstí vinotéku. „Já jsem si naštěstí preventivní prohlídku odbyla ještě v lednu, ale co čert nechtěl, tak se mi 10. května zlomil zub a nebylo kam jít,“ připomíná, že na začátku dubna přišlo Meziměstí o jediné dva zubaře, protože po více než 30 letech skončili svou stomatologickou praxi manželé Kapitánovi.

Její slova potvrzuje i starosta Města Jiří Sadílek. „Je to velice špatné, počítám, že více než dva tisíce obyvatel města jsou bez zubního lékaře. Až po Hradec Králové nikdo nepřijímá, takže máme velký problém. A ten bude narůstat, protože budou kvůli věku končit další zubaři,“ obává se starosta, že do pěti let se počet zubařů v regionu zmenší v porovnání s rokem 2020 na polovinu. „A mladí sem nepůjdou, protože nejsme ekonomicky silný region.“

Na řešení problému s nedostatkem zubařských ordinací by Jana Svědíková měla recept v podobě varianty na způsob někdejších umístěnek. „Ty by tyto problémy vyřešily. Je mi jasné, že je demokracie a každý si může otevřít ordinaci kde chce. Ale myslím si, že třeba pětiletá umístěnka pro absolventa by problém s nedostatkem zubařů vyřešila. To by byla jediná možnost, jak lékaře k nám do pohraničí dostat,“ navrhuje radikální řešení. „Je nepřijatelné, aby senioři nebo maminky s dětmi dojížděli i sto kilometrů za lékařskou péčí.“

Sama marně zubaře shání už několik měsíců. „Obvolala jsem hodně zubařů, na které mi dala kontakty pojišťovna, ale nikdo z nich mě nevzal. S tím ulomeným zubem jsem se dostala tedy na soukromou kliniku za Českou Skalici, péče bezvadná, nic nebolelo, ve výsledku mi zub sice museli vytrhnout, ale stálo mě to sedm tisíc. Pro nás v pohraničí to je hodně peněz. Představa, že mi budou spravovat další zuby za velké tisíce je pro mě nereálná, to neuplatím,“ říká a uvádí další a další příklady, jak absence zubařského křesla komplikuje místním život. „A to není jen zubař – za chvíli nám bude chybět i pediatr, který nasluhuje. Jak to bude z obvodními lékaři? Máme tu krásné nové středisko s ordinacemi a obávám se, že brzy budou prázdné,“ prorokuje smutně.

Petici volající po dostupnosti stomatologické péče v Meziměstí z iniciativy starosty Jiřího Sadílka postupně převzaly i další obce Broumovského výběžku, které trápí stejný problém. „Ta situace začíná být opravdu alarmující a stát by jí měl začít řešit,“ říká starosta Božanova a předseda Dobrovolného svazku obcí Broumovska Karel Rejchrt. Ten se také obává, že současný trend, kdy se lidé začínají více stěhovat z velkých měst do menších měst a obcí nedostatek dostupné zdravotní péče může opět otočit opačným směrem. „Také u nás obyvatelé obce zaplnili podpisy čtyři petiční archy. Už jsme ji ukončili a odevzdali a teď budeme čekat na zbývající petice z ostatních obcí,“ dodal Karel Rejchrt.

To v Teplicích nad Metují ještě budou sbírat podpisy do konce července. „My na tom ještě nejsme tak úplně špatně, zatím ve městě stomatologa máme,“ zmiňuje ordinaci Jaroslavy Neoralové, která už se ale také blíží k důchodovému věku a ordinaci má otevřenou čtyři hodiny denně po čtyři dny v týdnu. „Obvodní lékaře tu máme dva, ale co se týče pediatra tak to je problém celého Broumovska,“ krčí rameny starosta Teplic nad Metují Josef Bitnar.

Co s peticí po nasbírání podpisů bude dál zatím není jisté. „Chtěl bych ji směřovat na poslaneckou sněmovnu. Počkáme s tím ale až bude po volbách, aby to nezapadlo někde do šuplíku. A pokud tady z našeho regionu vzejde nějaký poslanec, tak bych šel za ním aby s tím začali něco dělat,“ uzavírá starosta Meziměstí.