S vrcholícím jarem každým dnem viditelněji pookřává i příroda. Radnice se snaží dopřát svým městem co nejvíce zeleně, ale často se setkávají buď se zloději nebo vandaly, kteří pro vlastní pomyslnou potěchu kazí náladu ostatním.

Z výsadby stromů a keřů | Foto: Deník/Hana Pilcová

Čerstvý případ krádeže keříků řeší například v Novém Městě nad Metují. „Žádáme občana, který během předchozích dnů navštívil nově zřizovaný park Březinky a odnesl si z něj zhruba 10 kusů meruzalky alpské, neboli rybízu alpského, aby jej vrátil,“ vzkazují z radnice pachateli, že vysazované dřeviny mají sloužit všem obyvatelům města a nejen jemu. Pokud si zahrádkář chtěl za pět prstů zřejmě pod rouškou tmy pomoci ke keříkům, které mu budou plodit rybíz, tak ale bude zklamán. „Jedná se totiž o okrasnou formu rybízu, která není určena ke konzumaci,“ říká referentka oddělení rozvoje města Hana Ptáčková, kterou překvapuje, že někdo měl tu drzost a nebál si pod spoustou oken vydloubnout desítku keříků. Na výzvu o vrácení zatím nikdo nereagoval. „Úplně nepředpokládáme, že by se někdo přišel přiznat, ale doufali jsme, že by je mohl přinést zpátky,“ počítá spíš teď už s tím, že budou na prázdné místo muset znovu vysadit nové keře. A to není jediný případ. Zeleň mizí i na hlavní novoměstské třídě, kde si lidé stříhají tulipány do váz…