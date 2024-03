Postará se o to black metalová kapela Cult of Fire, která se spojí s početným orchestrem Bohemian Symphony Orchestra Prague. „Společně se postarají o zážitek, jaký Brutal Assault ještě nezažil, a který téměř nemá obdoby ani nikde jinde," prozrazují pořadatelé, že letošní metalový festival (7. - 10. srpna) dostane dosud nepoznanou příchuť. Pořadatelé očekávají, že pravděpodobně půjde i o jedno z hudebně nejrychlejších vystoupení v historii Bohemian Symphony Orchestra Prague (a dost možná i obecně v oblasti spojení metalu a orchestru), kdy Cult Of Fire vedle vášně pro jednoho z největších skladatelů v historii ukáží i svou zuřivější tvář.

Kapela Cult Of Fire odehraje unikátní set připravený speciálně pro tento festival. Proto se spojila s orchestrem Bohemian Symphony Orchestra Prague a společně se postarají o zážitek, jaký Brutal Assaultu ještě nezažil. „Bedřich Smetana si vysloužil obdiv a speciální místo v srdcích svých současníků i generací, co přišly po nich. Jeho hudba a vášeň pro českou kulturu pomohly vydláždit cestu pro české národní sebeuvědomění," skládá poklonu Bedřichu Smetanovi a jeho dílu mluvčí metalového festivalu.

Ačkoliv spojení black metalových kapel se symfonickými orchestry není nic nového pod sluncem, v rámci jedinečného prostředí josefovské pevnosti půjde o premiéru a o zážitek na jiné úrovni. Je nutné dodat, že nepůjde o běžný set metalové kapely, která odehraje své skladby přearanžované pro hraní se symfonickým orchestrem. „Speciální vystoupení nabídne hudbu složenou a zaranžovanou pro kapelu a orchestr exkluzivně právě pro tento festival. Jedná se o přepracování hudebních motivů na základě přímé i nepřímé inspirace skladbami Bedřicha Smetany," zdůrazňuje Tereza Koudelová.

Milník Brutal Assaultu - proklatě rychlý symfonicko-metalový set

Na ohlášenou novinku už na sociálních sítích reagují - vesměs pozitivně a nadšeně - i desítky metalových fanoušků: „Doufám, že to bude z poloviny tak dobrý, jak očekávám. Naposledy jsem se na Cult Of Fire nedostal, ale s Béďou si je ujít nenechám. Hlavně ať jsou na hlavních pódiích," těší se Pepa Dufi na vystoupení, které představuje další milník v historii festivalu Brutal Assault. „Milník to je. A to bez pochyby. Velká stage, Cult of Fire a kolem hromada dalších hudebníků z orchestru, který má svého dirigenta. Speciálně udělaný aranže pro mnoho nástrojů. Hodně z tvorby Bedřicha Smetany, žádný playbacky, ale celá hudba bude hraná tou nejpoctivější formou.

A další věc, která je opravdu velkým milníkem je ta, že tohle má být bezkonkurenčně nejrychlejší sympho black metalovej set, který v Čechách a možná i na světe bude odehraný," Ondrej Mydliar.

Smetana se narodil 2. března 1824. O více než jeden a půl století později se v tehdejším Československu začala formovat extrémně metalová scéna, v jejímž centru vzniklo pár kapel, které pomohly zasadit sémě toho, co bylo později nazváno druhou vlnou black metalu. „Cult Of Fire zvedli pochodeň černého plamene a stali se jednou z mála domácích kapel, které se dokázaly prosadit i na mezinárodní hudební scéně. Za dobu své existence odehráli svá vizuálně podmanivá vystoupení na téměř všech kontinentech a vypracovali se do pozice headlinerů ojedinělých hudebních akcí," prozrazuje o temné skupině, jejíž vystoupení provází i démonická vizuální show.