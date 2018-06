MetalGate Czech Death Fest oslaví deset let ve velkém stylu

Červený Kostelec – Metalový festival MetalGate Czech Death Fest slaví už deset let od svého založení, a to konkrétně 14. až 16. června na obvyklém místě činu, tedy v kempu Brodský v Červeném Kostelci.

dnes 08:37 SDÍLEJ:

Letos oslaví metalová veselice MetalGate Czech Death Fest již deset let od svého založení, a to konkrétně od 14. do 16. června na obvyklém místě činu, tedy v kempu Brodský v Červeném Kostelci.Foto: Daniel Růžička

Významné jubileum se podnikne ve velkém stylu, takže v oblasti festivalové dramaturgie se zvedá počet headlinerů o jednou tolik, tedy z původních tří na šest! Těšit se tedy můžete na řeckou black metalovou falangu Rotting Christ, americké průkopníky death metalu Suffocation, švýcarské industrial/cyber metalové mágy Samael, českou black metalovou legendu Master’s Hammer, polskou death metalovou drtičku Decapitated, a maltské řezníky Beheaded. Jubilejní ročník hostí, jak nové interprety, tak staré známé, kteří se sem vrací, a to proto, že k deseti letům patří i jistá dávka retrospektivy.



Celkem se ve třech festivalových dnech představí 44 kapel! Kompletní soupisku najdete na festivalovém webu. Chybět nebude ani stále populárnější originální doprovodný program, který má i letos v rukávu nějaké ty novinky, a to konkrétně fotbálek v nadživotní velikosti a aquatlon. Svůj comeback budou nicméně mít jednak disciplíny z loňského ročníku, jako například hod sudem nebo soutěž o nejrychlejšího bubeníka, a jednak dnes již klasiky typu festivalový táborák, hřebíkovaná, či Úžasný kinematograf bratří Gorganů.



Stejně jako loni se v rámci některých aktivit bude opět soutěžit o zajímavé ceny. K dispozici bude opět služba dětského programu, takže se nemusíte bát vzít s sebou i svoje ratolesti. Jan Holý

Autor: Redakce