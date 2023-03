/FOTO, VIDEO/ Černé tričko s lebkou a na rukou řemeny s ostrými pyramidami. Tak většinou vypadají fanoušci tvrdé muziky na festivalu Brutal Assault v tereziánské pevnosti v Josefově. O víkendu jste je tam ale mohli potkat v montérkách a s lopatou v ruce.

Metalisté opravují pevnost za trička a mikiny. Svůj festival milují . | Video: Stanislav Ďoubal

Desítky fanoušků tvrdého metalu letos poprvé pracovaly v josefovské pevnosti. Při pravidelných brigádách dobrovolníci pomáhají místním spolkům zvelebovat rozsáhlý areál z 18. století, na oplátku tam najdou zázemí a podporu, až se na východě Čech v srpnu sjedou světové kapely a tisíce diváků.

Jeden z největších evropských metalových festivalů Brutal Assault se každý rok odehrává v jedinečných kulisách tereziánské pevnosti v Josefově. Milovníci tvrdé hudby z celé republiky i Polska se tam vracejí po celý rok na víkendové brigády. V sobotu se jich na další z akcí s názvem BA sobě sešlo zhruba 30 až 40 a při teplotě těsně nad nulou se nadšeně pustili do práce. Někteří zpracovávali dřevo, další nosili do podzemí cihly, spravovali podlahy nebo chystali takzvané locker boxy, kam si návštěvníci v průběhu festivalu mohou uzamknout své věci.

Z Jeníkovic na Pardubicku přijel pomáhat i dvaadvacetiletý umělecký Kovář Dušan Kolář. Na festival se podíval poprvé před osmi letech díky shodě okolností.

„Bylo mi čtrnáct a přijel jsem místo mámy, která byla nemocná. Úplně mě to okouzlilo. Když člověk projde velkou branou, dostane se dovnitř, uvidí pódia a okusí tu atmosféru, je to paráda,“ líčil Kolář, který sem jezdí na brigády už čtvrtým rokem.

„Každý rok si odsud odvážím spoustu zážitků, jsou tu přátelští lidé, se kterými si rozumím a samozřejmě skvělá muzika. Tu posloucháme i při práci. Má to zkrátka své kouzlo. Dnes jsme tady uklízeli a odváželi staré harampádí,“ dodal a slíbil, že do Josefova přijede na každou brigádu až do nového ročníku festivalu.

Koordinátorka dobrovolnických brigád Monika Šikulová uvedla, že s brigádami začínají hned po skončení festivalu. Pracují se tedy do podzimu a potom zase na jaře. Když je potřeba pomoci místním spolkům, dělají brigády operativně podle potřeby.

„Jsou tady lidi z jižních Čech, z Jesenicka, Ostravska a mnoha dalších míst. Máme tady i Poláky. Za ty roky se vyprofilovala užší skupina zhruba třiceti až čtyřiceti pravidelných brigádníků napříč generacemi zhruba od 18 do 65 let. K nim se vždy přidává někdo nový, samozřejmě vítáme každého,“ vyprávěla Monika Šikulová v takzvaných čtvercových kasárnách, kde je během festivalu hlavní produkce. Pracovalo se také v Bastionu IV, což je umělecká kolonie, kde bude zázemí pro kapely nebo v Bastionu X či Ravelinu XIV.

„Už jsme tu měli i radostnou událost, kdy se seznámil pomocník z Ostravska s brigádnicí z Jaroměře, minulý rok v červnu měli svatbu a pán se sem přistěhoval,“ přidala jednu veselou historku.

Dobrovolníkům jsou odměnou trička, mikiny či knížky. Mohou si však odpracovat i volný vstup na festival včetně přístupu do zázemí. Stačí se zúčastnit více než poloviny brigád, což letos obnáší alespoň pět víkendů.

Hudební přehlídka Brutal Assault se koná 26. rokem, mezitím byly ještě dvě akce menšího rozsahu, do Josefova se přesunul v roce 2007. Pořadatel Tomáš Fiala se festivalu věnuje od desátého ročníku, pomáhal i na několika předchozích. „Je tady veliký prostor a tím i spousta práce, takže je každá ruka dobrá. Brigáda je kombinací prací pro festival a pro zázemí pevnosti, kde si pronajímáme prostory. A také pro lidi, kteří tady bydlí. Oni za to třeba zase pomohou nám. Je to letošní první brigáda, další budou následovat ve zhruba měsíčním sledu až do festivalu.“

První den se v Josefově pracuje deset hodin, v neděli zpravidla od rána do zhruba 14. hodiny. Brigádníci spí v Bastionu X. Jedním z pracovníků, kteří neváhají kvůli pomoci podstoupit dlouhou cestu, byl projektant Ivan z Lubů u Chebu, obce vzdálené přibližně pět kilometrů od hranic s Německem. „Přivedla mě chuť pomáhat, rád se podílím na obnově pevnosti, což je fantastický soubor objektů s úžasnou atmosférou a duchem. Festivalu jsem se zúčastnil asi sedmkrát, na brigádě jsem podruhé. Jsou tu skvělí lidé, člověk si tady sice fyzicky mákne, ale při práci si zároveň odpočine od běžných starostí.“

Spolupráci s „Brutalisty“ si pochvalují i jejich hostitelé z řad zástupců místních spolků a sdružení. Bastion X s muzeem a turistickým okruhem spravuje Klub vojenské historie Brendy Josefov.

„Poskytujeme zázemí, pomáháme při brigádách a brigádníci zase pomáhají nám. Dnes se tady pracuje na podlahách a připravujeme materiál na opravu další kasematy. Kdybychom tady neměli pomocníky, trvalo by to daleko déle,“ potvrdil předseda vojenských nadšenců Tomáš Kunsta.

Brigáda v Josefově.Zdroj: Deník/Stanislav ĎoubalNa jednom z dalších míst se ozýval zvuk motorů. Na červené nákladní vozidlo tatra tam pomocí bagru nakládá dlažební kostky Milan Libich, předseda občanského sdružení Ochránci památek pevnosti Josefov, které se zabývá obnovou opevnění a pořádá akce pro pevnost i pro město.

„Kostky měly skončit na skládce, ale podařilo se je zachránit. Nyní se část použije na nový povrch silnice a část je určena pro Muzeum starých strojů a technologií v Žamberku. V minulých letech nám je brigádníci vytřídili. Kdyby tady nebyli, trvalo by nám to několik roků, zatímco s nimi to zabralo několik brigád,“ konstatoval Libich a opět nasedl do žlutého stroje, aby pokračoval v práci.

Letos se festival Brutal Assault uskuteční od středy 9. do soboty 12. srpna.