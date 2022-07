Jinak tomu nebylo ani letos, kdy jen necelé tři týdny před vystoupením první kapely do Josefova opět přijeli skalní fanoušci metalu. Tentokrát proto, aby pomohli připravit nové zázemí pro kapely v Bastionu IV a také sezení na přírodní tribuně. Na novém zázemí se o tomto víkendu podílelo 15 metalových fanoušků. A ne všichni přijeli z nedalekého okolí, jako třeba Matěj z Chrudimi.

„Letos jsem to měl složitější. Přijel jsem od přítelkyně z Tábora, takže přes 200 kilometrů, ale stojí to za to a vždy rád přiložím ruku k dílu. Navíc je tu super parta,“ řekl Matěj v době, kdy si na pár minut oddechl od vynášení cihel z kasemat Bastionu IV. Aby zde mohly vyrůst šatny pro hudebníky, musel Matěj spolu s kolegy vyvozit patnáct palet cihel.

Mezi pracanty se pravidelně pohybuje i Tomáš, který na brigády jezdí už třetím rokem z polského Valbřichu. Ten je od centra metalového dění vzdálen 81 kilometrů.

„Pokaždé je to jiné, ale člověk má pak super pocit, že může přiložit ruku k dílu,“ doplnil metalista z Polska, odkud i letos přijede do Josefova na metalový svátek jistě početná skupina. Oba brigádníci se pak svorně těší na metalovou smršt, která v Josefově vypukne již 9. srpna. „Po dvou covidových letech tu bude opět ta naše krásná metalová parta a celý festival bude zas perfektní. Já osobně se moc těším na Cannibal Corpse,“ nastínil svůj největší festivalový prožitek Tomáš. Naopak Matěj se těší na jinou legendu – Mercyful Fate.

Cílem projektu BA Sobě je nejen pomoc s opravou josefovské pevnosti, ale také výpomoc dalším organizacím a spolkům, se kterými pořadatelé festivalu spolupracují v rámci Brutal Assaultu (Ravelin XIV, Bastion X, Bastion IV ad.) a samotná příprava na festival.



Odměnou pro dobrovolníky, kteří přijedou přiložit ruku k dílu, je fajn pocit, skvělá parta lidí a (dle počtu odpracovaných hodin) i festivalový merch a pro ty nejpracovitější i volné vstupy na festival.