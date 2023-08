/VIDEO/ Léto bez zmrzliny? Nepředstavitelné. Zmrzlina k létu prostě patří a tomu dnes odpovídá i široká nabídka tohoto chladivého osvěžení. Která zmrzlina je nejlepší? Kopečková nebo točená? Každému chutná něco jiného.

Metalový zmrzlinář z České Skalice hrál na jednom podiu i se Sepulturou | Video: Jirka Řezník

Na výběr z obou variant mají zákazníci českoskalického zmrzlinářství Rosa. "Dnes na čepu kyselá višeň-jogurt a jahoda-vanilka. Na výběr z dvaceti druhů kopečkové zmrzliny a ledová tříšť jablko, citrón, meloun," hlásí vývěsní tabule kousek pod Husovým náměstí, přímo proti Barunčině škole, kde si bezmála před dvěma stoletími plnila školní docházku Barunka Panklová. Z prodejního okénka se na zákazníky usmívá dlouhovlasý chlapík, jehož bohatě potetované ruce plní zákazníkům jejich mlsná přání.

Studené kopečky prodával už ve 14 letech

"Já už od malička byl podnikavej," vzpomíná na své obchodnické začátky. "Třeba jsem doma natrhal třešně na zahradě, napytlíkoval jsem je po kilu, otevřel bránu a prodával je. Když nebyly třešně, tak jsem maloval a prodával obrázky - nasadil jsem smutný výraz a babičky, co chodily od doktora, tak si je ode mě kupovaly," usmívá se a ve vzpomínkách přechází ke zmrzlinářským začátkům. "Zmrzlinu tady rozjel někdy před 25 lety táta. Ze začátku byl kopeček za tři padesát, takže než člověk vydělal nějakou pětku, tak to chvilku trvalo," počítá, že začínal prodávat zmrzlinu ve 14 letech a jako brigádník dostával 25 korun na hodinu. "Teď mi je 36 takže to dělám nějakých dvaadvacet let s jednoroční přestávkou,” říká Panther a chystá se obsloužit zákazníka.

Na Panthera zírali i brazilští démoni

Místní znají Jirku Rosu jako usměvavého zmrzlináře, ale pod přezdívkou "Panther" platí v metalovém světě platí za vynikajícího bubeníka. Většinou vysvlečený do půl těla řádí za bicí soupravou v death metalové skupině Tortharry, která svého času předskakovala i legendární brazilské Sepultuře při jejím evropském turné. “Na bubny hraju od nějakých sedmi let, co jsem od rodičů dostal soupravu pod stromeček. Hned mě pohltily,” říká věčně dobře naladěný bubeník.

Aby mohl dělat co ho baví, tak potřeboval už v brzkém věku hodně peněz. "Když jsem začal v tátově zmrzlinárně brigádničit, tak už jsem měl vlastní kapelu Avenger. Naši mě sice maximálně podporovali, ale samozřejmě v určitým věku by se měl člověk trošku osamostatnit. Takže já tady opravdu vždycky makal celý prázdniny, abych si mohl koupit paličky nebo činel,” říká, že svou zmrzlinářskou profesi začal dělat z lásky k bicím. Živit se jen hudbou by ale nechtěl. "Je to hrozná řehole. Navíc stylem muziky kterou hrajeme se u nás uživit nedá. To bych musel hrát v kapele, se kterou by mě to nebavilo."

Prodávat zmrzlinu není práce pro každého

Postupem času se stal společně s otcem spolumajitelem zmrzlinárny, a když se před 15 lety Jirka Rosa starší naplno uvázal ke kiosku v nedalekých Ratibořicích, získala Pantherova budoucnost jasný směr. “Zeptal se mě jestli bych to chtěl dělat. Bylo mi 21 a zrovna jsem neměl nic lepšího na práci, tak jsem do toho šel,” převzal otěže rodinného podniku. “Dělám to naplno už 15 let, ale člověk se má stále co učit. Jde to furt dopředu,” říká vlasatý zmrzlinář, který se snaží být ve zmrzlinárně co nejvíce. “Třeba v době covidu, kdy jsme nemohli koncertovat, tak jsem tu byl od dubna do června v jednom kuse - každý den od rána do večera,” připouští, že už to pak bylo krapet na palici. “Někdo řekne blbá zmrzlina, co na tom je. Ale rozhodně to není práce pro každého - mě naštěstí od mala baví dělat s lidmi. Být na ně příjemný a chovat se slušně je minimální základ pro to, aby se zákazníci vraceli.”

Od zmrzliny ke kotlům a rychle zpátky

Pantherův profesní zmrzlinářský životopis narušuje akorát roční pauza, kdy zkusil štěstí ve fabrice na výrobu kotlů. "Tam mi řekli, že budu ve vatě - ale zapomněli dodat, že ve skelný," rozesměje se při vzpomínce na krátkou “kolbenkářskou” etapu. "Měl jsem 65 korun na hodinu a furt jsem se jen drbal.”

Psal se rok 2007 a Tortharry odlétli na turné po Brazílii a dalších jihoamerických státech. Synonymem metalu v Brazílii je legendární Sepultura a právě s ní si později českoskalický zmrzlinář zahrál na jednom podiu. “Při evropském turné v roce 2012 si nás vybrali jako předkapelu, takže jsme s nimi jeli několik koncertů. O tom se nám nikdy nezdálo - Andreas, Derrick Green,” vyjmenovává muzikanty světové extra klasy.

V Mexiku zálohují dřívka od nanuků

Právě zpěvák Derrick Green se o rok později stal kmotrem nového alba skupiny Tortharry. “Přiletěl z Brazílie nám pokřtít desku. To byl pro mě jeden z největších zážitků,” vzpomíná Panther, a dodává, že ho zmrzlina prováděla i v zahraničí při koncertních šňůrách. “Kdekoliv po světě jsme hráli, tak se objevila vždycky nějaká zmrzlinárna. A jako na potvoru ji provozoval třeba něčí strejda, tak mi to dohodli. Jsem si zaprodával zmrzlinu v Mexiku a musím se přiznat, že mexickými kleštěmi bych nevydělal ani korunu,” směje se. “Nešlo mi s tím nic nabrat,” říká, a ze země Aztéků přidává zajímavý postřeh, který by ale v Evropě praktikován být nemohl. “Dělali si tam vlastní nanuky a měli tam nějaký systém zálohování dřívka za které se drží.. Když zákazník nanuk dolízal, tak vrátil dřívko a dostal slevu na příští nanuk. To by v Evropě v životě neprošlo,” nepochybuje, že by se u nás podobná praktika do žádné euronormy nevešla.

Sladká zmrzlina i pro drsné metalisty

Rosova zmrzlina dělá radost i metalistům na festivalu Czech Death Fest, který se každý červen odehrává na Broďáku u Červeného Kostelce. “Příští rok už bude 15. ročník a spousta kapel, které tam od nás i ze světa jezdí, tak vědí, že jsem zmrzlinář, a že tu zmrzlinu tam dostanou,” zmiňuje, že kolegové z jiných kapel mu už i předem píšou, jakou by si dali. “Myslím si, že jsme asi jediný festival na světě, kde si může kapela vybrat, jakou zmrzlinu dostane,” bere tuto službu jako přidanou hodnotu, která ostatní potěší. “ A to se nám pak vrací. Teď jedem hrát na dva dny do Holandska a také vím, že tam přijedu a bude o nás dobře postaráno.”

Zákazník ocení poctivou kvalitu

Panther Rosa si sice sám svoji zmrzlinu nepřipravuje, ale z jeho nabídky si vybere určitě každý. Dodavatel a výrobce zmrzliny sídlí v nedalekém Červeném Kostelci, takže si ji sám přiváží. “Ale například dělám svoji ledovou kávu a ta je prý široko, daleko nejlepší,” je si vědom kvality svého produktu. “Je to tím, že tam nevrznu šlehačku ve spreji za 40 korun, ale koupím si pořádnou smetanu a ušlehám si ji sám. A zákazník to ocení,” má jasno, že důležité je nic nešulit. “Třeba u točené zmrzliny – kdo chce rychlý prachy, tak tam nalije třeba dva litry vody. Sice vydělá víc, ale ta chuť je úplně jinde. Ale je to rozhodně na úkor toho, aby se zákazníci vraceli.”

Na dotaz, jestli je více v kurzu kopečková nebo točená nemá jednoznačnou odpověď. “ Za bolševika byla točená - asi nejvíce taková ta chemická jahoda a pistácie. Po listopadu se to otočilo a přišla éra kopečkových zmrzlin. Poslední roky to bylo tak půl na půl, ale teď mám pocit, že letos opět začíná získávat navrch točená,” vnímá nestálost na trhu.

OBRAZEM: V pevnosti se i za deště rodí metalové peklo. Brutal Assault se blíží

Přestože Pantherovou oblíbenou barvou je černá, tak v jeho pestré nabídce zmrzlin černou nenajdete. “Nejsem výrobce, jen ji prodávám. Díky tomu, že v nedalekým Červeném Kostelci má Vladimír Vítek velkovýrobnu Panda Frost, tak to mám v tomto směru usnadněný. Představa, že po deseti hodinách za okýnkem se ještě další hodiny věnovat přípravě vlastní zmrzliny, je dost nereálná."

Svou práci má rád - i když má v podstatě jen jepičí život. “Kamarád je umělecký kovář a jeho výrobky přežijí dvě stě, tři sta let. Já natočím zmrzlinu, která sice za chvíli zmizí, ale těší mě ta radost v očích dětí, když jim podávám plný kornoutek,” odchází obsloužit dalšího zákazníka.

Kde si dát dobrou zmrzlinu na Náchodsku?



Icekrám zmrzlina, Náchod, Plhovská 695, 10 - 18 hodin



Kolik stojí porce: jedna porce 50 Kč, dvě porce 90 Kč.



Proč ji doporučujeme: Snaží se experimentovat s chutí i se způsobem servírování. Například prokládané kelímky pod jejichž víčkem se skrývá třeba kokosová smetanová zmrzlina se třemi vrstvami belgické mléčné čokolády a nakonec je celý kelímek prosypaný ještě strouhaným kokosem.



Zmrzlina u Machů, Jaroměř, Hradecká ulice, u silnice I/33



Kolik stojí porce: mini 14 Kč, malá 28 Kč, velká 35 Kč, mistička 75 Kč



Proč ji doporučujeme: Oblíbená jak u místních, tak i vyhledávaná zastávka motoristů u příjezdu do města od Hradce Králové. Točí oblíbenou klasiku jahodu, vanilku meruňku, jogurt a čokoládu. Lákavé jsou i ovocné mističky například s ovocnou zmrzlinou (anannas, mango, pomelo, grep, jablko).Otevřeno od 10 do 19 hodin (ale může se měnit).



Zmrzlina Rosa, Česká Skalice – u silnice I/9



Kolik stojí porce: malá 30 Kč, velká 40 Kč, kopečková 25 Kč, ledová káva 75 Kč



Proč ji doporučujeme: Na výběr z dvaceti druhů kopečkové zmrzliny, ledová tříšť a výborná ledová káva s vanilkovou zmrzlinou domácí šlehačkou, která energeticky nahradí oběd.



Cukrárna Modrá hvězda, Hronov, náměstí Čs. armády 10



Kolik stojí porce: malá 30 Kč, velká 40 Kč, kopečková 20 Kč



Proč ji doporučujeme: Modrá hvězda je nádherná cukrárna se stoletou historií. Míchaná klasika vanilka a jahoda za vedra nezklame. Otevírací doba na dveřích je spíše orientační, protože nyní v sezóně mají otevřeno dokud chodí zákazníci.



Zmrzlina Zlíč, Zlíč 92



Kolik stojí porce: malá 35 Kč, velká 40 Kč, kopečková 30 Kč



Proč ji doporučujeme: Cestou do nebo z Babiččina údolí v Ratibořicích se vyplatí si zastavit a v příjemném posezení si zamlsat. Zmrzliny si připravují sami - stabilní klasika je vanilka - jahoda, čokoláda - slaný karamel a nyní nově mascarpone a mango. Zákazníci oceňují obsluhu i prostředí. Výdejní okénko je otevřené každý den od 9.30 do 19 hodin.