Pro většinu smrtelníků je voda o teplotě sedmi stupňů pro koupání nepřijatelná. Otužilci jsou však zvyklí na studenější. Na pěti tratích od jednoho kilometru pro ty nejzdatnější po stometrový úsek pro začínající se při závodech v zimním plavání ponořilo celkem 121 plavců. „Přihlášených bylo 130 jmen, ale i tohle je hodně dobrá účast,“ říká ředitel závodu Petr Kocián, a na jednom příkladu dokládá, jací jsou otužilci srdcaři.

„Martin Černý, který pracuje jako výpravčí, skončil noční směnu v Blansku a přijel do Červeného Kostelce vlakem. Tady uplaval tisíc metrů, pak zase sedl na vlak a jel zpět do Blanska, kde mu v 18 hodin další šichta na dráze. To je prostě srdcař,“ usmívá se Petr Kocián.

Pořadatelský oddíl Metujských tygrů otužování intenzivně propaguje a to se mu vrací ve zvýšeném zájmu ze strany veřejnosti. „Věnovali jsme tomu hodně a během posledního týdne se ozvalo několik lidí, kteří chtějí rozšířit naše řady,“ říká ředitel závodu a jeho slova potvrzuje účast osmi neregistrovaných začínajících otužilců, kteří okusili stometrovou trať.

Jedním z nich byla i paní Zlata. „Pro mě je to hlavně o tom vystoupení z komfortní zóny, o tom najít zase sama sebe po 15 letech maminkování, najít si čas, být alespoň chvilku tady a teď,“ říká matka tří dcer, která ovšem není typickou začátečnicí.

„S přestávkami se otužuji od února 2014,“ dodává s vírou, že jí otužování časem přinese i zdravotní benefit. „Třeba už nebudu mít pořád ledové nohy,“ usmívá se.

Ze záchytky na dopravní hřiště

Náchodští Metujští tygři - jak už jejich název napovídá - trénují v řece Metuji. Jejich vzrůstajícímu počtu přestala stačit šatna na střední ekonomické škole, ale nyní mohou využívat zázemí na dopravním hřišti v Bělovsi. „Dříve jsme měli šatnu na záchytce. To byl fenomén 80. let, občas jsme se tam míjeli i s opilci,“ vzpomíná s úsměvem na dobu před více než třemi desítkami let.

Původní otužilecký oddíl byl založen již před půl stoletím – v roce 1971. V prosinci se bude na rybníku Podborný konat 51. ročník Zimního plavání v Náchodě. „Jako jediní ze všech oddílů, kteří pořádají soutěže v zimním plavání, jsme nepřerušili šňůru námi pořádaných závodů. Jubilejní 50. ročník se konal vloni, i když původně plánovaná oslava musela být komornější kvůli koronaviru,“ dodal Kocián s tím, že kontrola na dodržování nařízených opatření je neminula ani letos.

Otužilí plavci z dvou desítek klubů z celé republiky se zúčastnili na Broďáku závodu v zimním plavání. Foto: Archiv Metujští tygřiZdroj: Deník/Jiří Špreňar

„Přijeli policisté a hygiena. Původně jsme mysleli, že jdou na kontrolu do hospody, ale ukázalo se, že se chystají na nás,“ neměl radost z nečekané přepadovky. „Bylo to na udání, že prý plavci nebudou mít roušky a nebudou kontrolováni, jestli mají všechno jak má být. Byli tu hodinu a půl a všechno bylo v pořádku.“

Otužování je podle Kociána v posledním roce na silném vzestupu. Aktuálně má náchodský klub otužilců 55 členů. „Raketově jsme vylétli, vloni nás bylo zhruba 20,“ potvrzuje vzrůstající zájem veřejnosti o otužování. Věkové spektrum je různé – například na sobotních závodech okusila studenou vodu i pětiletá holčička.

„Jsme sice plavecký oddíl, ale nebráníme se tomu, když s námi budou chodit lidé, kteří chtějí kondičním otužováním upevnit své zdraví. Zvlášť v dnešní době přibývá lidí, kteří chtějí pro tělo něco udělat, posílit imunitu a být odolnější. Je to moderní trend a jde o to překročit svou komfortní zónu,“ vysvětluje držitel několika ledových rekordů. „Když jsem já začínal v roce 1974, tak jsem byl blázen a cvok. Dnes je to trend, věnuje se tomu hodně mladých,“ vidí rozmach Petr Kocián.

„Je otázka, kolik jich u toho zůstane,“ netuší otužilec, kterého ale ani otužování neuchránilo před covidem. „Ale nebylo to nic hrozného, trochu jsem kašlal, ale byl jsem z toho za tři dny venku.“ Tradiční křest nových otužilců se bude konat opět poslední den v roce na Metuji v Náchodě.