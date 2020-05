V pondělí 25. května se policisté Královéhradeckého kraje zapojili do celostátní informační kampaně s názvem Pomněnkový den, která je připomínkou Mezinárodního dne pohřešovaných dětí.

Akce připomněla pátrání po pohřešovaných dětech. | Foto: Policie ČR

„Cílem této akce je větší informovanost o problému pohřešovaných dětí a současně větší zapojení široké veřejnosti do pátrání po nich. Právě proto jsme zamířili do knihoven a informačních center měst a obcí, tedy do míst, kam opět začínají přicházet lidé nejrůznějšího věku, profesí i zaměření. Po dohodě s provozovateli jsme právě tam umístili osvětové letáčky k tématu pohřešovaných dětí a zároveň pro příchozí připravili malou pozornost ve tvaru modré pomněnky," uvedla policie.