„Na světě existuje mnoho leteckých hodinek, ale na každých vám něco vadí. Některé jsou příliš těžké, jiné jsou zase velké. A já chtěl udělat hodinky, které by vyhovovaly všem. Zkrátka nejlepší hodinky na světě. A bez kompromisů,“ řekl Josef Miřácký ze společnosti Czech Flying Legends. Ta vlastní i jediný letuschopný exemplář legendární „patnáctky“ na našem území.

A právě tento stroj, který v roce 1955 vyrobilo Aero Vodochody pro polskou armádu, a na kterém létal i první polský kosmonaut Miroslaw Hermaszewsi, se stal základem nových hodinek Prim MiG15. Ty firma v půlce listopadu stylově přetavila v jednom z úlů letiště v Hradci Králové. „Byla to pro nás velká výzva. I když jsme v minulosti vyrobili podobné hodinky, tak nikdy ne takto sofistikované,“ nechala se slyšet ředitelka novoměstských hodinářů Renata Červenák Nývltová. A výzev nebylo málo.

Zdroj: ArchivPodle Miřáckého se konstruktéři museli vypořádat nejen s antigravitační ochranou, odpružením či přidáním ručiček k orientaci ve druhém časovém pásmu, ale také se zakomponováním prvků z migu. Podle ředitelky byla nejsložitějším úkolem právě antigravitace: „Na ni jsme spolupracovali i s vědci z ČVUT.“ Oříškem pak byla i luneta sledující koordinovaný světový čas. „Ve vzduchu máme jiný čas, než na zemi a piloti používají právě světový koordinovaný čas. Laicky řečeno, když jeden pilot vyletí z Moskvy a druhý z New Yorku a potkají se nad Londýnem, tak musí mít stejný čas,“ řekl Miřácký.

Prim tak přišel se světovým unikátem – dvěma lunetami. Vnější slouží k odpočtu 60 minut, vnitřní luneta má čtyřiadvacetihodinové číslování a čas na ní ukazuje čtvrtá ručka hodinek. Zářezy na lunetě pak odkazují na lopatky turbíny proudového motoru. Analogový číselník hodinek byl inspirován palubními hodinami migu a korunka nasávacím otvorem vzduchu v přídi letadla. Část materiálu korunky pochází přímo ze stíhačky. A proč analogový? „Z klasického ciferníku se pilotům mnohem lépe čte. Pilot má na starosti více, než jen sledovat hodinky. Pořád musí něco štelovat a kontrolovat, ale také nesmíme zapomínat na vibrace. Letecké hodinky zkrátka musí být přehledné a rychle nastavitelné, jinak skončíte i s letadlem v řepě,“ dodal Miřácký.

Hodinky testovali i sami piloti v kokpitu, kdy je zatížili přetížením 9G. „A hodinky obstáli. A jak sám říkám, je to Channel 5 mezi hodinkami,“ dodal Miřácký. Limitovaná edice Prim MiG 15 je zatím vyrobena ve 115 kusech. To však nemusí být konečné číslo. „I dle samotných pilotů vykazují vynikající parametry. A bylo by krásné, kdyby se objevili i v armádní výbavě. Když už jsou takto vyzkoušené, tak proč toho nevyužít. Určitě se o tom s armádou pobavíme,“ nastínila další plány Renata Červenák Nývltová. Podle ní by se však nemuselo jednat přímo o hodinyk odkazující na MiG: „Bylo by pěkné pro armádu připravit hodinky v designu Jas-39 Gripen.“