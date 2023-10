Video, na kterém je vidět početná skupina lidí neevropského vzezření jdoucích po silnici vedoucí na polské straně Javořích hor (Góry Suche), se v neděli 8. října objevilo na sociální síti a uvedlo ve zvýšenou bdělost i polské uniformované složky. Podle místních obyvatel se totiž mohlo jednat o ilegální migranty. Dnes se však polskému Dzienniku Wałbrzych ozval podnikatel z Wrocławi (Vratislavi), který tvrdil že se jednalo o členy jeho rodiny a přátele, kteří byli v česko-polském příhraničí na výletě.

Desítky a desítky osob na první pohled neevropského vzhledu procházely v sobotu odpoledne Głuszycou - příhraničním městem ležícím vzdušnou čarou necelých 12 kilometrů od Broumova. Na polské straně hranice se proto objevily zvýšené hlídky policie a pohraniční stráže.

Podle informací Dzienniku Wałbrzych během víkendu prošly po silnici dvě skupiny lidí. Polský deník soudil, že mohly přijít z české strany hranice, tedy z Broumovského výběžku. „Jedna skupina prošla v sobotu a v ní bylo asi 50 lidí. Druhá zhruba stejně početná prošla městem v neděli,“ měl informace polský novinář Jacek Zych. Z Głuszyc dále obě skupiny pokračovaly autobusy.

Podle neoficiálních informací se do Dolního Slezska mohli tito lidé dostat z Maďarska přes Slovensko a Česko. Poté, co Polsko obnovilo a zpřísnilo kontroly na hranicích se Slovenskem, se totiž nabídla reálná varianta, že nelegální migranti budou hledat alternativní pašerácké cesty - třeba právě i přes naše území.

O pohybu desítek cizinců v blízkém polském příhraničí policisté na české straně hranice nic nevěděli. „Pokud by přešli hranici do Polska někde u nás, tak bychom se o tom dozvěděli,“ uvedl pro Náchodský deník jeden z místních policistů.

Žádné informace o možné skupině migrantů v příhraničí Broumovska neměla ani policejní mluvčí Lucie Konečná. „Do této chvíle jsme nikoho nezajistili ani nezadrželi, ale celou záležitost prověřujeme. Pokud budeme mít nějaké bližší informace, tak je zveřejníme,“ řekla policejní mluvčí.

Uniformy zbystřily pozornost

Že se jedná v aktuálním případě skutečně o polské příhraniční město ležící vzdušnou čarou necelých 12 kilometrů od Broumova, potvrzuje videozáběr, který pořídil v sobotu kolem 15. hodiny ze svého vozu jeden z obyvatel regionu. Záznam zveřejněný na sociálních sítí zachycuje skupinu lidí, kteří jdou ulicí Turystyczna směrem k hlavní silnici v Głuszyce. Ulice Turystyczna je silnice vedoucí do města Unisław Śląski kterou lemují lesy, jimiž vede státní hranice.

Na situaci zareagovaly už i polské uniformované složky a od úterního rána byly v Głuszyce zesíleny hlídky policie a pohraniční stráže. Jednalo se o oblast pod Ruprechtickým Špičákem. „Hlídky byly vyslány po nahlášení jednoho z obyvatel, který záznam viděl na internetu. Policie potvrzuje, že dnes nebyly objeveny žádné osoby, které by nelegálně překročily česko-polskou hranici,“ napsal v úterý Dziennik Wałbrzych.

List také připomíná, že od 4. října byly dočasně znovu zavedeny kontroly na polsko-slovenské hranici. Hranice lze překročit pouze na místech k tomu určených. „Je proto možné, že po utěsnění hranice v tomto úseku budou skupiny migrantů pokračovat ze Slovenska směrem do České republiky, odkud vstoupí na území Polska,“ nabídl deník vysvětlení nečekané přítomnosti možných migrantů v příhraničí Dolního Slezska.

Z migrantů se vyklubali Indové na výletě

Z údajných migrantů se nakonec vyklubali indičtí turisté, kteří přijeli na výlet do polských příhraničních hor a lesů.Zdroj: Zdroj: Facebook Roy SubramoneyPo zveřejnění záběrů procházejících cizinců v polských médiích se objevily nové překvapivé informace, podle nichž se jednalo o více než 90 Indů, kteří zde byli na výletě. Redaktor zpravodajského serveru Dziennik Wałbrzych dnes obdržel k celé záležitosti komentář od podnikatele z Wrocławi. Ten ve svém dopise ujišťuje, že Głuszycou prošli členové jeho rodiny a přátelé, kteří byli na výletě v této příhraniční oblasti.

„Četl jsem ve vašem deníku (Dziennik Wałbrzych) článek o údajných nelegálních imigrantech v okolí Głuszyce. Rád bych celou věc uvedl na pravou míru. Skutečnost je taková, že jsme byli na výletě s rodinou a přáteli v krásném prostředí Jedlina-Zdrój a Głuszyca. Bylo nás celkem 92 lidí, všichni občané z Indie, přijeli jsme dvěma autobusy 7. října kolem 10:30 z Wrocławi, kde žijeme a pracujeme, a kam jsme se vrátili v 17 hodin téhož dne. Nejsme nelegální imigranti, všichni tu pobýváme legálně, někteří žijí v Polsku přes 30 let. Jsme vysoce kvalifikovaní odborníci pracující pro polské a mezinárodní společnosti ve Vratislavi," uvedl pisatel indického původu Roy Subramoney, kterému bylo líto, že se zavádějící informace o možných migrantech šířily na sociálních sítích. „Posledních 32 let bez problémů žiji a pracuji v Polsku, nemluvě o tom, že mám polské občanství. Musím proto tuto nepravdivou informaci opravit a vysvětlit, jinak to poškodí image tak krásného místa, jakým je Głuszyce," mrzela ho reakce na obyčejný turistický výlet desítek Indů žijících dlouhodobě v Polsku.