Milenci v Adršpachu už jsou zase čistí

Adršpach - Poprask, který před třemi týdny způsobil nápis "21. srpen FŮJ" na skalním útvaru Milenci v Adršpašských skalách, ukončili v pondělí místní horolezci.

Téměř před půl stoletím se na skále objevil nápis odsuzující srpnovou agresi vojsk Varšavské smlouvy. Letos někdo nápis (zhruba 1,5 metru vysoký, pět metrů dlouhý umístěný ve výšce přibližně 70 metrů) opět zvýraznil. To se ovšem nelíbilo ochráncům přírody.

Horolezci Jiří Nešpor, Ondřej a Jakub Krecbachovi se proto rozhodli pro rodinnou umývací akci. Nápisem se totiž zabývala policie, a celou záležitost prověřovala jako přečin poškození cizí věci.

„Nechtěli jsme, aby to na horolezce vrhalo špatné světlo,“ vysvětluje Ondra Krecbach, proč se na plato do zhruba sedmdesátimetrové výšky trojice vydala společně s malou aku wapkou a asi dvaceti litry vody. „Asi hodinu jsme lezli nahoru, půl hodinu jsme to vodou umývali, šlo to docela dobře,“ dodal Ondřej Krecbach k očistné kůře.