Miliardovou přestavbu nemocnice provede Geosan a BAK

Náchod - Přestavbu náchodské nemocnice za 1,3 miliardy korun provede konsorcium společností Geosan Group a BAK stavební společnost.

Nemocnice v Náchodě.Foto: DENÍK/ Regina Hellová

Konsorcium vyhrálo tendr vypsaný Královéhradeckým krajem, když v soutěži, do níž se přihlásili tři zájemci, nabídlo nejnižší cenu 1,344 miliardy korun bez DPH. Vítěze v pondělí schválila rada kraje, modernizace nemocnice by měla začít na jaře.

Obálky se otevíraly v listopadu, vítězná nabídka pak prošla posouzením. „Nabídka je kompletní a po právní stránce je v pořádku,“ řekl včera novinářům krajský radní pro investice Václav Řehoř. Dodal, že nyní poběží patnáctidenní lhůta pro případné námitky, a pak bude s vítězem podepsána smlouva.

Základem celé modernizace bude výstavba dvou nových budov spojených v nadzemní části i v podzemí. V dalším novém objektu budou uloženy zdroje medicinálních plynů. Vzniknou i další nadzemní a podzemní spojovací koridory mezi novými objekty a okolními budovami, nové chodníky, přístupové komunikace a oplocení.

Čtvrtý tendr



„Je to největší investiční dílo v historii kraje,“ připomněl hejtman Jiří Štěpán. Projekt však řadu let brzdily problémy. Původně se mělo začít stavět v roce 2012 a hotovo mělo být v roce 2015. Jenže první tendr byl v květnu 2013 zrušen a kraj se vzdal evropské dotace 400 milionů korun. Druhý tendr vypsaný v červenci 2015 skončil po 16 odkladech v únoru 2016 kvůli nekvalitně zpracované dokumentaci a do třetího tendru krátce před otevřením obálek na podzim roku 2016 zasáhlo policejní vyšetřování pokusu o zneužití pravomoci úřední osoby a sjednání výhody při zadání veřejné zakázky.