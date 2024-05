Milionový nápad. Červenokostelečtí vybírají, za co utratit peníze z městské kasy

Červenokostelecká radnice vyčlenila pro letošní rok jeden milion korun a nabízí svým obyvatelům možnost zapojit se o do spolurozhodování o využití těchto peněz. Od prosince do konce března bylo možné podávat konkrétní návrhy na zlepšení veřejného prostoru města. Celkem se sešlo 19 návrhů, z nichž 10 postoupilo do hlasování. Pro nejlepší "Milionový nápad" je možné posílat kladné i záporné hlasy, a to do konce měsíce května.

Červený Kostelec. | Foto: DENÍK/ Jiří Mach