„Zvon je chlouba každé obce. Ty dva současné zvony jsou malé a jejich zvuk se nenese příliš daleko,“ říká místostarosta a zabrousí o jedno století zpět do historie.

„Na Hrádku bylo před první světovou válkou pět zvonů. Tři největší se v roce 1916 zrekvírovaly pro válečné účely. Ten největší se jmenoval sv. Cyril a Metoděj. V roce 1927 Josef Bartoň-Dobenín obci věnoval tři zvony o celkové váze 900 kilogramů, z nichž největší měl 500 kilogramů. Ty ale nad farností zvonily jen 15 let,“ říká místostarosta, že radost z darovaných zvonů od majitele novoměstského panství bohužel netrvala dlouho.

Na nový zvon se sešlo přes milion korun, sv. Cyril a Metoděj už byl odlit

„Přišel rok 1942 a historie se opakovala – zvony byly zrekvírovány německou armádou pro vojenské účely.“

Od té doby ve věži visí jen zmiňovaní Poledník a umíráček. Jelikož barokní kostel sv. Petr a Pavla, který je s velkou pravděpodobností dílem českého architekta italského původu Jana Blažeje Santiniho, byl dostavěn v roce 1723, tak se ekonomická a pastorační rada rozhodly, že k výročí 300 let od vysvěcení kostela by bylo vhodné, aby se alespoň jeden velký zvon pod střechu zvonice vrátil.

„Proto jsme uspořádali veřejnou sbírku na zvon a na nezbytné práce, které s jeho zavěšením souvisejí – musí se zrekonstruovat zvonová stolice, vyrobit nové okenní výplně se žaluziemi a stěhování nemine ani věžní hodiny, které by novému zvonu překážely,“ říká Pavel Sobotka a odhaduje, že na všechno bude potřeba milion sto padesát tisíc korun.

Dárci, kteří přispěli na zvon hned v I. etapě na podzim loňského roku, měli také možnost rozhodnout o tom, jak se bude zvon jmenovat. Za každých darovaných tisíc korun byl jeden hlas. - pokud někdo přispěl částkou pět tisíc korun měl sílu pěti hlasů. Na výběr byly čtyři varianty – sv. Petr a Pavel (patroni kostela), sv. Václav (patron země České, jenž má v kostele sochu), sv. Cyril a Metoděj (tak se jmenoval původní zrekvírovaný zvon) a sv. Jan Pavel II (papež, jehož relikvie - kapka krve - se v kostele nachází). Hlasování dárců rozhodlo, že zvon ponese jméno Cyrila a Metoděje a navázali tak na odkaz předků. Na jedné straně zvonu jsou vyobrazeni oba světci a na druhé je znak Nového Hrádku. Protože k farnosti patří obce Borová a Sněžné, jsou na zvonu zastoupeny stylizovanými borovými větvičkami a sněhovými vločkami.

„Naprostou většinu této částky už máme vybranou,“ prozrazuje, že na konci minulého týdne přeskočila sbírka o 50 tisíc magickou částku milion korun. Částkou sto tisíc přispěl městys z obecní pokladny, přispěl i Královéhradecký kraj a zbytek jsou příspěvky firem a jednotlivců.

Do konce června by měl být na Nový Hrádek převezen nový zvon, který se minulý týden odléval ve zvonařské dílně rodiny Dytrychových v Brodku u Přerova. Na okamžik zrodu nového zvonu se jelo podívat i několik místních.

„Váží zhruba 500 kilogramů a bude se jmenovat stejně jako ten prvorepublikový sv. Cyril a Metoděj,“ prozradil Sobotka, že zvon bude v kostele čekat, než se dokončí potřebné stavební práce.

„Počítáme, že v červnu 2023 by už měl být zavěšen. To budeme mít na Hrádku velkou slávu, protože kromě 300 let kostela budeme slavit sto let školy a sto let sokolovny. Věříme, že při té příležitosti se poprvé rozezní,“ těší se Sobotka a má k tomu důvod. Kromě toho, že pracuje v Infocentru pod rozhlednou na Šibeníku, je zároveň zdejším zvoníkem.

„U nás se zvoní ručně a zvoním na dva zvony. Až budeme mít třetí velký zvon, tak to bude práce pro dva lidi,“ říká zvoník, že pro správné ovládání dvou rozdílně se pohybujících zvonů je potřeba mít určitý grif.

„Pokud to nemáte v ruce, tak za chvíli nebudete moci. Když to ale sladíte, tak můžete zvonit třeba půl hodiny a vůbec vám to nepřijde,“ usmívá se Sobotka a prozrazuje, že provaz musí být stále napnutý a nesmí se prohýbat. „Každý zvon má jinou váhu, takže levou rukou zvoním jinak než pravou."