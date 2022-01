V rámci celého Královéhradeckého kraje je Broumovsko jednoznačně „premiantem“ v počtu exekucí na jednoho občana staršího 15 let. „Jsme na předních příčkách v kraji. Úplně na prvním místě jsou Hynčice a hned za nimi v závěsu Broumov,“ potvrzuje nelichotivý primát odborný sociální poradce Martin Minařík. To potvrzují i čísla. Z celkového počtu obyvatel nad 15 let věku, tj. 154 obyvatel, má 39 obyvatel exekuci, což je 25%, tedy každý čtvrtý obyvatel Hynčic. „Jen o procento menší podíl obyvatel v exekuci má město Broumov s 1508 osobami v exekuci z celkového počtu 6175 obyvatel nad 15 let věku,“ doplňuje nelichotivá data Martin Minařík.

Zdálo by se tedy, že v rámci Milostivého léta se v kanceláři sociálního poradce dveře netrhnou a lidé se budou chtít z dluhové pasti vymanit. Leč nestalo se tak. „Díky výše zmíněným číslům jsem se toho až trochu bál, že bude strašně velký zájem. Čekal jsem, kdy to přijde, ale nic nepřišlo,“ říká, že odhadoval, že by Milostivé léto mohlo využít 30 až 40 lidí. „Zdárně ho nakonec ukončilo asi 10 dlužníků. Přišlo jich sice víc, ale mnozí měli zkreslené představy – mysleli si, že jen napíšou žádost a všechny dluhy se jim prominou,“ vysvětloval jim opakovaně, že musejí zaplatit do 28. ledna jistinu, která má podobu čistého dluhu. „V tom byl ale ve většině případů velký háček, protože lidé v exekuci nemají žádnou finanční rezervu, ze které by mohly jistinu zaplatit.“

Z těch úspěšných oddlužených zmínil sociální poradce několik klientů, kteří se zbavili příslušenství (úrok z prodlení, penále, náklady exekuce atd.), které jim naskákalo například za dluh vůči České televizi. „Dlužili na koncesionářském poplatku za televizní vysílání třeba 1500, 2000 korunu, ale v rámci exekučního řízení se jim to navýšilo na 15 až 20 tisíc korun. Zaplatili tu původní dlužnou částku a odměnu 908 korun exekutorovi a zbytek dluhu jim byl odpuštěn,“ popsal dílčí úspěchy Milostivého léta.

Kromě těchto menších případů zaujal případ klienta, který dlužil na nájmu vůči městu 140 tisíc korun. Kvůli „lichvářskému“ zákonu se mu dluh vyšplhal skoro na dva miliony korun. „Jednalo se o starobního důchodce, který ovšem neměl ani těch 140 tisíc na zaplacení jistiny. Byl to jeho jediný dluh a nadace Člověk v tísni, která v Broumově také zprostředkovávala možnost oddlužení, mu pomohla díky sbírce SOS Milostivé léto s jeho spoluúčastí dluh uhradit,“ uvedl světlý příklad Eva Dittrichová, která za společnost Člověk v tísni také poskytovala pomoc lidem nejenom z Broumovska dostat se z dluhové spirály. Neopomněla zmínit, že by pomoc byla účinnější, kdyby úředníci dávali dlužníkům více vědět o možnosti tuto akci využít. „Nestalo se mi, že by mě kontaktoval někdo s tím, že ho poslali z pracovního úřadu nebo sociálního odboru,“ postrádala větší součinnost úředníků, kteří o lidech v exekucích vědí.

Přestože Milostivé léto nemělo u dlužníků na Broumovsku až takový ohlas jak se na počátku očekával, Martin Minařík by ho rozhodně nezatracoval. „Některým lidem dalo chuť a motivaci něco s těmi svými dluhy dělat. Přišli do poradny s tím, že chtějí využít Milostivé léto, ale tam se dozvěděli, že těch exekucí mají tolik, že to pro ně nic neřeší a že by pro ně bylo lepší jiné řešení. A už s tím někteří něco dělají. Myslím si, že kdyby Milostivé léto tento impuls nedalo, tak spousta dlužníků svojí situaci vůbec nebude řešit,“ vidí přínos v pilotním projektu.

Milostivé léto vypukne i letos a to v září. „Je to dobrý nápad opakovat, ale tři měsíce je pro tyto lidi krátký čas, aby stihli ve splátkách zaplatit dlužnou jistinu. Kdyby měli možnost splácet půl roku, tak by jich bylo víc, kteří by toho využili,“ navrhoval by Minařík, podle jehož názoru je spousta dluhů v rozporu s dobrými mravy. „Dlužit na nájmu 20 tisíc a zaplatit půl milionový dluh je šílené.“ O tom jak bude druhé kolo vypadat rozhodne vláda po vyhodnocení výsledků prvního kola a následné novele exekučního řádu.