Ministerstvo dopravy zrušilo povolení úseku D11 do Předměřic

Hradec Králové - Stavitel zažádá o nové stavební povolení, dostavbu dálnice by to mělo urychlit.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Michal Fanta

Úsek dálnice D11 z Hradce Králové do Předměřic nad Labem přišel o stavební povolení. Ministerstvo dopravy povolení zrušilo, vyplývá to z rozhodnutí uveřejněného na úřední desce ministerstva.



Na dostavbě D11 se původně mělo pracovat už od loňského podzimu. Práce ale zastavil rozklad proti stavebnímu povolení, který podal mimo fyzických osob i spolek Děti Země.

Právě kvůli rozkladu se do budoucí dálnice už měsíce nekoplo. A staviteli dálnice, kterým je Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), došla trpělivost. Svou žádost o stavební povolení vzalo ŘSD v polovině března zpět a ministerstvo následně povolení muselo zrušit.



Důvodem ke kroku stavitele bylo i to, že spolek Děti Země žádal o přezkoumání závazných stanovisek a jedno ze stanovisek nedostalo potvrzení. „Spolek Děti Země napadl v rámci rozkladu (kromě jiného) stanovisko vydané Magistrátem města Hradec Králové a Krajský úřad toto stanovisko nepotvrdil,“ upřesnil mluvčí ŘSD Zdeněk Neusar.

Proto ŘSD původní žádost stáhlo a podá novou, a to s aktualizovanými podklady. Právě to by mohlo celý proces urychlit.



Podle informací Deníku by práce na pokračování autostrády z Hradce do Předměřic mohly začít již za několik měsíců, možná již v červnu či červenci. ŘSD ale raději nechce předbíhat a zdůrazňuje, že skutečný termín zahájení bude záviset na průběhu nového stavebního řízení.