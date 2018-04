Ministr odblokoval dostavbu části D11

Hradec Králové - Za pár týdnů se začne s dostavbou dálnice ze Smiřic do Jaroměře.

Po měsících čekání se blíží čas, kdy se na dálnici D11 opět vrátí dělníci. Dnes ministr dopravy Dan Ťok zamítl rozklad Františka Kučery proti vydanému stavebnímu povolení na 7,4 kilometru dlouhého úseku D11 mezi Smiřicemi a Jaroměří.



„Mezi Hradcem Králové a Jaroměří probíhá archeologický průzkum, už je vytyčená trasa budoucí dálnice a probíhají přípravné práce před samotným zahájením stavby. Všechny potřebné pozemky máme vykoupené, podepsané smlouvy se zhotovitelem a platné už máme dvě stavební povolení ze tří. Kde to bude možné, zahájíme v následujících měsících stavbu,“ uvedl Dan Ťok.

Platné stavební povolení má již také úsek z Předměřic nad Labem do Smiřic. U úseku D11 z Hradce Králové do Předměřic se bude stavební řízení opakovat, samotnou dostavbu dálnice to ale už podle ministerstva nezpozdí, naopak cílem nové žádosti ŘSD je stavební řízení urychlit.

„Zde musíme dořešit nové stavební povolení tak, aby se v druhé polovině roku mohl začít stavět a za tři roky jsme mohli otevřít celých 23 kilometrů D11,“ dodal Dan Ťok.