„Doprava z Lužné u Rakovníka proběhla v podstatě bez problémů, protože mašina byla připravená. Asi před šesti lety ji přepravovali, takže ložiska i pojezd jsou v dobrém stavu,“ sdělil Deníku předseda spolku Železniční muzeum Výtopna Jaroměř Bohuslav Škoda.

Cestu z Lužné směrem Kladno - Praha – Nymburk – HK – Jaroměř o něco zdržel zádrhel ve stanici Praha-Běchovice, kde se vyskytla porucha traťového zabezpečovacího zařízení. „Vyrazili jsme včera (10.9.) ve 13 hodin a dnes (11.9.) v 1:45 jsme byli v Jaroměři,“ prozrazuje Škoda, že cesta trvala bezmála 12 hodin.

Přepravy z Lužné u Rakovníka do Jaroměře, při níž vlak přejel i po novotou zářící Negrelliho viadukt, se ujala další kráska – legendární „Bardotka“, která prožívá svůj nový život v barvách Východočeské dráhy.

Co bude se „Štokrem dále? Zatím je v plánu jeho uvedení do vystavovatelného stavu. Na zakoupení parní lokomotivy a tendru poskytl dotaci Královéhradecký kraj a to v plné výši 750 tisíc korun. Od zítřka 12. září bude už k vidění v rámci Dnů kulturního dědictví ve venkovní expozici Železničního muzea Výtopna Jaroměř, které bude otevřeno každou sobotu a neděli až do konce října.