Vniknout hluboko za demarkační čáru do nepřátelského území, vyhledat velitele německých armád a předat mu zprávu o kapitulaci Německa. To byl rozkaz, který obdržela 7. května 1945 průzkumná jednotka 16. obrněné divize U.S. Army. Tuto událost, která měla pro ukončení války v Evropě zásadní význam, každoročně připomínají nadšenci, kterým učarovala vojenská technika.

Zatímco v minulosti přijíždělo do lázeňského areálu mnoho vozů z výzbroje US Army, které přilákaly i stovky návštěvníků, v posledních dvou letech měla kvůli covidovým limitům mnohem komornější podobu. To se letos ale opět změní a v neděli 8. května bude u příležitosti 77. výročí konce druhé světové války v lázeňském areálu opět hodně živo. Zároveň tím lázně zahájí sezonu.

Účastníci mise se začnou sjíždět už zítra, kdy budou ze soboty na neděli bivakovat v kempu v Hořicích. „V neděli mezi 11. a 12. hodinou uspořádáme tradiční přehlídku našich vozidel v Hořicích na náměstí. Odtud pak vyjede kolona vozidel, která by kolem 13. hodiny měla dorazit do Velichovek,“ říká spoluorganizátor mise Karel Tuček z Červeného Kostelce.

Mise Velichovky letos zaznamená 27. ročník

Letos se pořadatelé snažili, aby se vzpomínkové setkání co nejvíce blížilo dobové situaci v roce 1945, kdy byl lázeňský objekt ve Velichovkách štábem velitelství armády „Mitte“ maršála Ferdinanda Schörnera.

„Byla tam samozřejmě i německá posádka a proto vojenský historický klub polního četnictva wehrmachtu z Trutnova zde už zítra postaví ukázku polního ležení. Ke strážnímu oddílu u vjezdu do lázní přijede americká kolona a džíp jedoucí v čele bude mít bílý prapor, jak to vyjednávači ve válečných dobách mívají,“ prozradil Karel Tuček. K sobotnímu odpoledni bude patřit shrnutí tehdejších událostí i krátké představování jednotlivých typů vozidel, které budou postupně přijíždět.

A co se tehdy na konci války v roce 1945 ve Velichovkách odehrávalo?

Dne 6. května 1945 německá delegace, vedená generálem Jodlem, v hlavním stanu generála Einsenhowera podepisuje předběžnou kapitulaci. O tomto výsledku je vyrozuměn polní maršál Ferdinand Schörner, který kapitulaci odmítá. Německý štáb umístěný ve Flensburgu, žádá západní spojence o pomoc k vyslání svého kurýra do Velichovek.

O den později z Flensburgu odlétá anglické letadlo, na jehož palubě byl kurýr – německý plukovník generálního štábu Wilhelm Meyer-Detring

Letadlo přistálo v Plzni, Američané odvezli kurýra na štáb do Velichovek. Téhož dne začala likvidace veškerého materiálu štábu polního maršála Ferdinanda Schörnera. Na několika místech v lázních se rozhořely ohně, ve kterých Němci pálili vše, co si nemohli vzít s sebou. Z Masarykova domu byly okny vyhazovány psací stroje, radiostanice, telefony, dokumenty a vše bylo páleno na velkých ohních v prostorách přilehlého hospodářského dvora. Zničena byla celá ústředna, včetně finské sauny. Během noci ze 7. května na 8. května němečtí vojáci uloupili v domech, hostincích a na statku vše ,co se dalo použít, hlavně jídlo, tabák a lihoviny.

Dne 8. května 1945 v dopoledních hodinách přijel do Velichovek ozbrojený konvoj 23. průzkumné squadrony, která byla součástí 16. obrněné divize 3. armády USA generála George Pattona. Konvoj přivezl kurýra k doručení kapitulace německé armády. Podle jedné verze Schörner před jejich příjezdem odlétl a jednání probíhala v budově Masarykova domu s jeho zástupcem. Jiná verze tvrdí že se polní maršál jednání i s dalšími důstojníky účastnil. Američtí vojáci společně s německým parlamentářem přesvědčili velení armády střed, aby složila zbraně a nepokračovala v bojích. Ty by znamenaly další dny války a s nimi stovky životů vojáků německé i sovětské armády, která do nitra Čech postupovala z východu. Krátce na to německý štáb, v posledních hodinách války Velichovky opustil. Ve 13 hodin nebylo ve Velichovkách jediné německé vozidlo ani jediný německý voják. Odjeli také Američané.

Sovětská armáda ještě 9. května večer sváděla úporný boj na přístupech k Náchodu z Polska. Jaroměře dosáhla 10. května v 7:10 hodin, a potom pokračovala v dalším postupu na západ. Velichovky byly osvobozeny 11. května 1945.

V roce 1997 byl v lázeňském parku k této události vybudován památník. Každý rok, 8. května, je pořádána vzpomínková jízda historických vozidel 2. světové války nazvaná Mise Velichovky.

Program (10 – 15 hodin):

Zahájení akce – vystoupení mažoretek

Komentovaný příjezd polního četnictva 3.pancéřové divize wehrmachtu

Kateřina Khattya Krupková a taneční skupina Malika

Komentovaný příjezd historických vozidel a motorek Veteran Car Club Dvůr Králové nad Labem

Taneční vystoupení – Sestry Chalupovy

Komentovaný příjezd kolony historických vozidel z 2.světové války

K poslechu bude hrát kapela Swing Sextet

Součástí akce jsou řemeslné trhy, ukázka dobového vojenského tábora, bohaté občerstvení, dílničky pro děti.