Místo chleba dřevěné sochy, prodejna potravin slouží jako řezbářská dílna

/FOTO/ Jít si nakoupit do obchodu to v Heřmánkovicích místní nemohou. Někdejší prodejna smíšeného zboží již ke svému účelu několik let neslouží - proměnila se v truhlářsko-řezbářskou dílnu.

Jan Jurásek našel zálibu v dřevosochání. | Foto: Deník/Jiří Špreňar

"Koupil jsem si soustruh, na kterém dělám třeba dřevěné misky a kromě toho se věnuji hlavně dřevosochání," říká Jurásek. "Inspiroval mě k tomu tchán, zkusil jsem to a chytlo mě to. Začínal jsem menší věci dlátem a teď už ani dláto prakticky nepotřebuji," říká, že sochy tvoří pomocí desítky motorových pil. "Beru to ale jen jako relax po zaměstnání." Z materiálu nedá dopustit na dub. Na Broumovsku ale dubových lesů příliš není, tak ho získává kde to jen jde. "Samozřejmě to něco stojí. Z čím větší dálky tím je dražší," říká u kusu rozvětveného kmene, ze kterého bude dinosauří rodina. "Nejvíce mě baví zvířata, ale už se prořezávám i k figurám," ukazuje na rozpracovanou postavu Josefa, který bude součástí betlému.