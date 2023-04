/FOTO/ Sportovci v České Skalici čekají na nový stadion desítky let. Za několik měsíců se dočkají. Na Žižkově kopci už pracují stavební stroje, sportoviště za zhruba 23 milionů korun by mělo být hotové v létě. Místo dosavadní štěrkopískové dráhy vznikne běžecký okruh se třemi dráhami s měkčeným tartanovým povrchem. Uprostřed oválu budou dvě tréninková fotbalová hřiště. Jedno bude mít klasickou přírodní trávu, druhé umělý povrch, aby se tam dalo trénovat i mimo sezonu.

Sportovci v České Skalici čekají na nový stadion desítky let. Na Žižkově kopci už pracují stavební stroje, areál za zhruba 23 milionů korun by měl být hotový v létě. | Foto: Infografika

V novém areálu vznikne také hřiště na plážový volejbal a multifunkční hřiště pro různé sporty, které bude obehnané plotem. Prostor dostanou i další atletické disciplíny. Osvětlení na čtyřech stožárech umožní sportování do pozdních večerních hodin. Chybět nebudou ani chlapecké a dívčí převlékárny nebo zázemí pro správce.

Je odpoledne a u vstupu do areálu fotbalistů na Žižkově kopci nedaleko od centra České Skalice několik dětí právě opouští menší oplocené hřiště v sousedství sportovní haly. O několik desítek metrů dál, na místě takzvaného školního hřiště je volné prostranství, na jehož okraji stojí stavební stroje. Je zřejmé, že se tu pracuje na terénních úpravách. Nyní je však místo opuštěné. Až na muže, který se střídavě sklání nad jakýmsi zařízením a střídavě upíná pohled vzhůru.

Teprve po chvíli je patrné, že pilotuje dron. Tím mužem je tajemník českoskalické radnice Miroslav Novák, který na místě zachycuje stav staveniště nového sportovního stadionu. „Jednou za týden sem soukromě zajdu, abychom měli zdokumentovaný průběh stavby a mohli lidem ukázat kontinuální video, jak stadion vzniká. Bude tu totiž spousta zajímavých věcí. Zároveň je to sen všech Skaličáků,“ vysvětlil. O pořádném sportovišti se v České Skalici mluví 20 nebo 30 let, ale nikdy se to nepodařilo uskutečnit.

Takzvané školní hřiště rozkládající se na okraji areálu SK Česká Skalice má bohatou historii. Stejně jako místní klub, který vznikl v roce 1909. První hřiště na kopanou totiž stálo právě v místě, kde je dnes staveniště. Investorem projektu je sportovní klub, který získal šestnáctimilionovou dotaci od Národní sportovní agentury, další peníze poskytla českoskalická radnice a kraj.

„Město projekt podpořilo částkou 5,5 milionu korun,“ potvrdila místostarostka České Skalice Gabriela Jiránková.

„Dokončení plánujeme do konce letních prázdnin,“ upřesnil Novák.

Město si od nového areálu slibuje, že by mohlo fotbalisty posunout ze sportovní haly do venkovního prostředí i v pozdních podzimních a brzkých jarních měsících. Díky tomu se uvolní kapacita haly pro další sportovce.

Nyní jsou ve městě pouze dvě menší umělá hřiště u sportovní haly, další hala pro děti je u nedaleké školy. Podle Nováka v České Skalici žádné jiné sportovní zařízení není.

„Výhodou je, že je vlastně v srdci města. Ani atletický klub zatím nemáme. Mohli bychom se posunout dále třeba po vzoru Nového Města nad Metují, kde je atletika na velmi vysoké úrovni. Je škoda, že Skaličáci musejí dojíždět až tam. Sportovce máme, ale nemají podmínky k tomu, aby se mohli posouvat dál. To se snad brzy změní,“ slibuje si od nového sportoviště Novák.

Už dříve využívali takzvané školní hřiště třeba českoskaličtí Sokolové. Jejich starosta Vladimír Fischer očekává, že tělovýchovné jednotě otevře stadion další možnosti sportování a děti se budou moci více zabývat zejména atletickými disciplínami.

„Dosud jsme tam chodili dvakrát až třikrát do roka, aby si alespoň vyzkoušely skok do dálky, běh na 400 metrů, hod diskem nebo vrh koulí. Atletika je v rámci sokolské všestrannosti důležitá,“ vylíčil Fischer. Podle jeho zkušeností má prý dnešní mládež daleko méně pohybu než dříve. Kvůli vlivu počítačů, mobilních telefonů a sociálních sítí zájem o pohyb upadá. Dříve to byla přirozená potřeba dětí a dnes spíše potřeba rodičů, kteří se snaží, aby se jejich potomci alespoň trochu hýbali.

Zároveň však připomněl, že zájem o sport mezi dětmi v České Skalici je a mohl by se dále rozvíjet. Počet dětí v oddílech tělovýchovné jednoty Sokol se v současné době drží na podobné úrovni jako před deseti či patnácti lety.

„V době omezení kvůli koronaviru sice dočasně stagnoval, ale potom jsme zaznamenali výraznější nárůst. Na druhou stranu pozorujeme, že výkonnost dnešních dětí je nižší než dříve. Doufám, že nový stadion přiláká další děti, a že s nimi třeba budou chtít přijít i jejich rodiče a podpořit je,“ dodal Vladimír Fischer.