V době největší slávy tu na tkalcovských stavech pracovalo až 10 tisíc lidí. Po sametové revoluci výroba textilií v náchodské Tepně uvadala a dělníky po krachu v roce 2006 vystřídali bezdomovci.

Tepna stále hledá svou budoucnost

O sedm let později zamířila do areálu demoliční četa a soukromý vlastník oznámil záměr vystavět na místě areálu továrny obchodní centrum. To se však setkalo s velkým odporem a po několika letech město areál i s hromadami suti po zkrachovalé textilce koupilo. Za dvouapůlhektarový pozemek radnice zaplatila loni v červnu 56 milionů korun. Městu se nyní naskytla možnost odkoupit od holandského investora Protivítr-Invest „bílou Tepnu“ a přestavět ji na multifunkční arénu.