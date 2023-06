/FOTO, VIDEO/ Napínavé letecké ukázky v podání špičkových pilotů, historické stroje nebo působivé funkční modely obstaraly nabitý program dne otevřených dveří na letišti v Jaroměři-Josefově. Stovkám diváků se předvedl třeba slavný vrtulník Cobra a vyvrcholení akce obstaral elitní Flying Bulls Aerobatic Team.

Fanoušci letectví z Jaroměře a širokého okolí mají jedinečnou možnost sledovat tréninky světově proslulé akrobatické skupiny Flying Bulls Aerobatic Team v přímém přenou. Zázemí má totiž na letišti v Josefově. Právě odsud vyráží čtveřice letců na desítky airshow, ale třeba i na závody Formule 1 nebo hudební festivaly. Kromě všech evropských zemí se v posledních letech objevila třeba v Japonsku, Číně, Indii, Kataru, Jordánsku a téměř ve všech evropských zemích.

O víkendu se vystoupení žádaného po celém světě dočkali i domácí diváci, byť v omezeném počtu. Skupina totiž byla tentokrát poloviční. Přesto byla ukázka z pohledu pilotů i diváků plnohodnotná.

„Standardně létáme ve čtyřech, ale dnes jsme kvůli vojenským povinnostem našeho kolegy museli upravit vystoupení a byli jsme pouze ve dvou. V této kompozici jsme zhruba 14 dní. Ukázali jsme většinu toho, co standardně létáme, ale pouze ve dvou. Až na pár výjimek však byly veškeré manévry stejné,“ vysvětlil pilot Stanislav Čejka.

Dvojice strojů se nad letištní plochou a okolím pohybovala v těsné blízkosti s obvyklou přesností, což diváci nadšeně oceňovali potleskem. Svým oblíbencům neřeknou jinak než Bulíci nebo Redbuláci.

„Je to vždycky benefit, když jste ve známém prostředí a prostor máte takzvaně nalétaný. Samozřejmě je to jiné, než když jsme na nějaké airshow poprvé. Vystoupení může omezovat řada okolností, například řeka nebo kopce, ale třeba i úřední omezení, když se do nějakého prostoru létat nesmí. Potom je potřeba se při prvním letu pozorně rozkoukat. To nám tady úplně odpadá,“ srovnával po přistání Čejka. Spolu s kolegou se na závěr leteckého dne podepisovali a odpovídali na dotazy diváků.

„Trochu foukalo, ale zažili jsme na airshow mnohem horší podmínky, takže pohoda,“ konstatoval pilot Jan Rudzinskyj.

Program leteckého dne, který je rovněž dnem dětským, začal dopoledne ukázkami modelů letadel nebo seskokem parašutistů. Následně postupně startovaly letadla nejrůznějších typů. Nechyběly kluzáky, které k jaroměřskému letišti neodmyslitelně patří, své umění předvedl na vrtulníku AS-350B3 z hradecké společnosti DSA pilot Daniel Tuček. Ve vzduchu se objevily historické i akrobatické stroje, z Hradce Králové přiletěl například vojenský vrtulník Bell AH1-S Cobra.

Lehce napínavou ukázku obstarala dvojice domácích pilotů na strojích Dingo. Lehké dvouplošníky se občas dramaticky pohupovaly nad polem jižně od přistávací dráhy a „oťukávaly“ nervy diváků. Piloti však zůstávali klidní a po přistání dokonce s úsměvem přiznávali, že některé krkolomnější manévry měli připravené.

„Něco jsme dělali schválně, ale část měl na svědomí vítr. Je to lehké letadlo, které váží prázdné necelých 110 kilogramů, takže je znát každý poryv. Navzdory podmínkám se létalo perfektně. Snad jsme diváky potěšili, atmosféra je tu totiž skvělá,“ podotkl pilot Jan Jílek a ocenil vlastnosti letadla. „Létá se s tím krásně. V Americe na to ani není potřeba pilotní průkaz. Tím pádem to musí být takzvaně hodné letadlo, aby zvládlo každou situaci a poradil si s ním, v uvozovkách, každý,“ doplnil Jan Jílek.

Právě vítr původní program lehce omezil. „Některé modely nemohly létat, obejít jsme se museli i bez paraglidingu a vzletu balonu. K největším tahákům dnes patří vrtulník Cobra, kluci Bulíci, Petr Jonáš s Dextrou a také třeba dvouplošník z muzea v Mladé Boleslavi Caudron G3,“ uvedl předseda místního aeroklubu Martin Rezek.

Naposledy jsme den otevřených dveří na jaroměřském letišti konal v roce 2019, následující ročníky museli organizátoři zrušit kvůli pandemii koronaviru. Původně šlo o malou akci s několika dětskými atrakcemi a leteckými ukázkami.

„Postupně se to nabalovalo, přidali se modeláři, zapojili se naši Redbuláci, vrtulník Cobra také pilotuje bývalý člen našeho aeroklubu,“ řekl Rezek, který s kolegy chystal letošní ročník již od podzimu.

„Musíme určit termín tak, aby nekolidoval s jinými podobnými akcemi a piloti si na nás udělali čas. Máme to napůl koncipované jako dětský den, takže termín zvažujeme i s ohledem na akce v okolí. Už to je poměrně složité. Ale je to celé naše hobby. Udržujeme letiště a létáme a po večerech chystáme letecký den. Na přípravě se podílí zhruba pět lidí a přímo do organizace se dnes zapojilo asi 80 lidí. Hodně nám pomáhají i děti našich členů a kamarádi,“ přiblížil přípravu a zázemí Martin Rezek.

Na letiště nakonec dorazilo tisíc platících diváků a zhruba 500 dětí, které měly vstup zdarma. Podle odhadu organizátorů mohlo být celkem v areálu patnáct set až dva tisíce lidí.

„Bylo to tady fajn pro děti i pro dospělé, předčilo to mé očekávání. Z leteckých ukázek mě zaujala bitva z první světové války a nakonec samozřejmě Redbuláci, to je taková jistota. K létání mám blízko, manžel je pilot větroně. O piloty strach nemám. Jsou to profíci, takže jim věřím,“ hodnotila Markéta Hamerníková z Hradce Králové.