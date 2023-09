Mladá kovářka a kovář zvítězili v kovářském klání na Brněnsku

Tradiční kovářské klání se koná v obci Těšany každou první sobotu v měsíci září. Mladí studenti tohoto oboru, do 25 let, se zde sjíždějí, aby si vyzkoušeli své nápady a um přímo v barokní kovárně. Akci pořádá Technické muzeum v Brně ve své památce Kovárna v Těšanech. Dne 2. září 2023 se u kovadlin a výhní letos sešlo pět škol, a to z Hradce Králové, Jeseníku, Jaroměře, Brna, Trhových Svin a jeden místní z obce Těšany. Přivezli si s sebou nákresy svých nápadů, což byla podmínka. Jak sami uvedli, své záměry konzultovali se svými mistry, aby, kromě jiného, je byli schopni realizovat v daném časovém úseku.

V kovářském klání na Brněnsku zvítězila mladá dvojice kovářka – kovář | Foto: Šárka Motalová