Velké Poříčí – Opět po roce se Střední škola propagační tvorby a polygrafie přihlásila do soutěže dovedností mladých grafiků, kterou již potřetí pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) organizovala Polygrafická škola Olomouc. V letošním roce se utkaly týmy z Čech, Moravy, Slovenska a Finska.

Soutěž mladých grafiků ve Velkém Poříčí. | Foto: Archiv SŠPTP

První úkol je vždy domácí. Letos se týkal propagačních materiálů pro firmu Farmak.

„Studentky třetího ročníku oboru Reprodukční grafik – Patricie Volná a Míša Chalupníková – zpracovaly výsekové desky, propagační plakát a dva letáky. Odborná porota složená z předních odborníků Olomouckého kraje tento úkol ohodnotila druhým místem (jen o čtyři body uteklo děvčatům vítězství)," informovaly učitelky odborných předmětů Pavla Bernardová a Iva Kocandová.



Další soutěžní klání pokračovala už v Olomouci. Místo Patricie Volné odjela soutěžit Jana Havlíčková.

„Druhým úkolem bylo zhotovení banneru pro chemickou školu. I tento úkol splnily dívky výborně. Jen tři body je dělily od prvního místa. Třetí a poslední úkol spočíval ve vytvoření webových stránek pro zámek Čechy pod Kosířem. Zde jsme na přední umístění nedosáhly," posteskly si učitelky.



Slavnostní vyhlášení proběhlo za účasti zástupců firmy Farmak, olomoucké chemické školy, ředitelů a zástupců polygrafických škol. Celkově se Míša, Janča a Páťa umístily na krásném druhém místě.



„Je vidět, že i škola z „vesnice" může obstát v konkurenci „městských" škol, které mají větší možnosti setkávání se s reklamou a kulturou, reklamí plochy, výstavy a podobně. Veškeré práce budou po zaslání z Olomouce vystaveny na školních stránkách," doplnily učitelky Pavla Bernardová a Iva Kocandová.

Svěřily se i samotné dívky, které si takto prestižní umístění vybojovaly.



„Do mezinárodní Soutěže dovedností mladých grafiků v Olomouci jsme se zapojili už začátkem jara. Domácím úkolem byla grafická zpracování propagačních tiskovin. Soutěž pro nás byla opravdu zajímavá a zábavná, takže jsme si daly skutečně záležet. Snažily jsme se vytvořit takovou práci, která nejenže bude z hlediska tisku a grafiky správná, ale která samozřejmě také zaujme a přiláká. Některé chvíle pro nás byly opravdu náročné a nevěděly jsme si rady, ale vždy jsme se vzájemně podpořily, nebo se poradily s našimi učitelkami. No a snaha stála za to, protože jsme se umístily na druhém místě, vyhrály pěkné ceny a ověřily jsme si, že stojí za to, být vytrvalé a pečlivé," svěřili se Patricie Volná a Michaela Chalupníková.

Konečné umístění škol



1. místo: Střední polygrafická škola, Olomouc

2. místo: Střední škola propagační tvorby a polygrafie, Velké Poříčí

3. místo: SOŠ mediální grafiky a polygrafie, Rumburk

4. místo: Střední škola mediální grafiky a tisku, Praha

5. místo: Finsko

6. místo: Stredná odborná škola polygrafická, Bratislava

7. místo: Střední škola grafická, Brno

8.– 9. místo: Stredná odborná škola Ostrovského, Košice a Střední průmyslová škola polytechnická, COP, Zlín