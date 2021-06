Město Červený Kostelec připravilo pilotní projekt, který má ověřit zájem o startovací byty pro mladé.

Městské byty představují cenově dostupné bydlení, nevýhodou je zpravidla dlouhá čekací doba na jejich přidělení. Proces přidělování startovacího bytu je odlišný od přidělování standardního městského bytu. Zájemci o startovací byt pro mladší občany do 35 let mohou podávat své přihlášky do 10. června. Startovací byt je umístěn v centru města a jednoroční nájemní smlouva může být prodloužena až na tři roky.