Mladí sokolíci poprvé roztáhli křídla, z pěti párů ale vyvedly mladé jen dva

Pracovníci v oblasti prodeje jinde neuvedení PRACOVNÍK/-ICE ZÁVODNÍHO STRAVOVÁNÍ. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 14000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Pracovní poměr na dobu neurčitou, jednosměnný provoz. Nástup možný od 08/2018., Pozice je vhodná i pro absolventy/-ky., , Náplň práce: komplexní zajištění provozu závodní kantýny, komplexní zajištění objednávek a výdeje obědů, zodpovědnost za dodržování hygienických pravidel a norem. , , Praxe v oboru gastronomie výhodou. Ve všem potřebném Vás zaměstnavatel zaučí. , , Nabízené výhody: 5 týdnů dovolené, příspěvek na dopravu, stravenky a další benefity., , V případě zájmu, prosíme, zašlete své kontaktní údaje a životopis na e-mail: monika.nemeckova@deva.cz. Pracoviště: Deva nutrition a.s., Gen. Klapálka, č.p. 519, 549 01 Nové Město nad Metují 1. Informace: Monika Němečková, +420 731 122 687.

Vychovatelé (kromě vychovatelů pro osoby se speciálními vzdělávacími potřebami) VYCHOVATEL/-KA v ŠD a ŠKOLNÍ ASISTENT/-KA v ZŠ (1. st.). Požadované vzdělání: úso s maturitou (bez vyučení). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 21000 kč, mzda max. 26000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Pracovní poměr na dobu určitou (do 26.7.2019). Jedná se o kombinovaný úvazek - školní asistentka v ZŠ (Šablony II) a vychovatelka ve školní družině (v součtu celý úvazek)., Pozice je vhodná i pro absolventy/-ky., Kontakt - Mgr. Dvořáček Karel, tel.: 774 879 020 (od 08:00 hod. do 15:00 hod. + SMS), e-mail: skolahoricky@seznam.cz (zaslání životopisu).. Pracoviště: Základní škola a mateřská škola hořičky, okres náchod - pracoviště hořičky 19, 552 05 Hořičky. Informace: Karel Dvořáček, (od08:00hod.do15:00hod.+SMS).

Barmani BARMAN/-KA (SINGER BAR). Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Turnusové služby, úvazek: . Mzda min. 15000 kč, mzda max. 22000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Zaměstnavatel přijme obsluhu do baru (SINGER BAR Hronov)., Požadavky: minimální praxe v oboru podmínkou, spolehlivost, příjemné vystupování. , Před návštěvou nejdříve telefonický kontakt za účelem sjednání schůzky - p. Víšek tel.: 777 311 077.. Pracoviště: Robert víšek - provozovna, Husova, č.p. 249, 549 31 Hronov 1. Informace: Robert Víšek, +420 777 311 077.

Technika a elektrotechnika - Technika a elektrotechnika Strojní inženýr 35 000 Kč

Strojní inženýři přístrojů, strojů a zařízení STROJNÍ INŽENÝR/-KA. Požadované vzdělání: vysokoškolské. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 35000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Kimberly-Clark, výrobce a distributor značek jako HUGGIES, KOTEX, KLEENEX a mnoha dalších, hledá do závodu v Jaroměři pracovníka/pracovnici na pozici: strojní inženýr pro výrobní linku. , Pracovní poměr na dobu neurčitou. Nástup možný ihned nebo dle dohody. Pozice je vhodná i pro absolventy/-ky., , Náplň práce: modifikace strojního zařízení výrobních linek - technická příprava změn na zařízení, časový plán realizace, komunikace s dodavateli pro zajištění patřičných dílů zařízení od externích dodavatelů, účast na místních a globálních projektech (schopnost řídit malý tým vítána), dokumentace provedených změn., , Požadavky: vzdělání VŠ strojní; praxe v oboru vítána, Solidworks výhodou; způsobilost pro týmovou spolupráci; angličtina na pokročilé úrovni (slovem i písmem). , , Zaměstnavatel nabízí: výhodné celkové odměňování a zaměstnanecké benefity - až 12.000,- Kč ročně do penzijního fondu, 8.400,- Kč ročně do životního pojištění, 2.000,- Kč ročně na volnočasové aktivity a další příležitostní odměny za výkon; možnost nákupu zaměstnaneckých akcií s příspěvkem společnosti, možnost nákupu vybraných výrobků za zvýhodněné ceny, příspěvek na stravování, kurzy angličtiny zdarma, zajímavou práci a zkušenost dynamického prostředí globální společnosti, možnost profesního růstu., , Máte-li zájem pracovat v úspěšné mezinárodní společnosti a máte požadované předpoklady, zašlete svůj životopis a motivační dopis na e-mail: jaromer.nabor@kcc.com , , Zasláním Vašeho životopisu poskytujete společnosti Kimberly-Clark, s.r.o. Váš souhlas se zpracováním a uchováním Vašich osobních údajů za účelem a po dobu realizace výběrového řízení, v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679.. Pracoviště: Kimberly-clark, s.r.o. - provozovna, Dolecká, č.p. 111, 551 01 Jaroměř 1. Informace: , .