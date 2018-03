Mládí v trapu a do kapsy hluboko, penzisté mají nejnižší důchody v kraji

Náchodsko - Za posledních osm let stát přidal seniorům na Náchodsku na penzi o 2108 korun. Zatímco v roce 2010 byla průměrná výše starobních důchodu v regionu 9763 korun, letos se vyšplhala na 11871 korun. Oproti loňskému roku se penze zvedla v průměru o 410 korun.

Ilustrační snímekFoto: Profimedia

Důchodci díky valorizaci dostávají „přidáno“ každý rok. Pohledem do statistik jsou na tom ale senioři na Náchodsku v rámci Královéhradeckého kraje nejhůře. Vyšší důchody v kraji pobírají jejich vrstevníci ve všech zbývajících čtyřech okresech: na Královéhradecku to je 12 523 korun, na Trutnovsku 12 183, na Rychnovsku 12 143 a na Jičínsku 11 967. Republikový průměr přitom je 12 326 korun – zhruba o 450 korun vyšší než kolik dostávají penzisté z Náchodska.

Statistiky dokládají, že průměrná výše důchodů se liší podle pohlaví. Muži jsou na tom lépe, což je však celorepublikový trend. Stát jim na starobních důchodech vyplácí 13 333 korun. Ženy si naopak průměrně přijdou na 11 139 Kč.Pan Josef z Náchoda nedávno oslavil pětasedmdesátiny. Je životním optimistou, ale jak přijde řeč na výši důchodu, legrace jde stranou. „Pět tisíc měsíčně dám za bydlení. Jídlo se snažím nakupovat ve slevách a akcích, rozhodně si nemůžu dovolit chodit do restaurace,” líčí senior, který už několik let žije sám.

S jedenácti a půl tisíci měsíčně sotva vyjde. Žije sám, bere pravidelně léky, na které musí doplácet, a má čtyři vnoučata, kterým rád dopřeje. Když se mu podaří trochu ušetřit, vydá se na nějaký hrad nebo zámek.

“Kdybych měl manželku, sešly by se nám důchody dva a bylo by to jednodušší, pokud by tedy nebyla marnivá nebo lakomá,” směje se, ale vzápětí dodává, že kvůli penězům žádnou ženu shánět nehodlá.

„Měsíčně mi zbudou necelé tři tisíce na ostatní výdaje. Nemohu si vyskakovat a snažím se šetřit, na čem se dá,” přiznává a vyjmenovává některé z úspor: „Auto jsem prodal, neměl bych na jeho provoz a údržbu. Za vodu a elektřinu docela ušetřím – neplýtvám a večer chodím brzy spát. Je únavné každý den a měsíc co měsíc počítat, abych vyšel. Nejhorší jsou Vánoce a když se rozbije nějaký spotřebič… Na splátky už nic nechci,“ má jasno senior z Náchoda.

Na otázku, jak vysoký důchod by si představoval, pan Josef odpovídá, že s patnácti tisíci by už byl spokojený.

Politici chtějí navýšit procentuální výpočet výše důchodů ze současných 9 na 10 % průměrné mzdy. Chtějí tím pomoci zejména lidem s nižšími důchody.

Více o tématu najdete v úterním (6. března) tištěném vydání Náchodského deníku..