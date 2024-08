Ředitele náchodské ZŠ Komenského a náchodského místostarostu Františka Majera mediální humbuk kolem zákazu telefonů na vsetínských základkách pobavil. „Dělá se z toho obrovská aféra. U nás zákaz mobilních telefonů ve školách platí už osm let. Žáci když přijdou do třídy, tak telefon vypnou a dají si ho buď do skříňky nebo do tašky. Používat ho mohou pro výuku pouze se souhlasem vyučujícího," popisuje František Majer, jak to na jedné z náchodských základek funguje.

Na Náchodsku na tuto problematiku panují takřka jednolité názory. To, co ve Vsetíně direktivně nařídil zřizovatel si celkem v klidu kočírují samotní ředitelé škol.

Také se pozastavuje nad direktivním přístupem vsetínských radních, kteří uložili ředitelům škol, aby zákaz mobilů prostřednictvím školních řádů v jednotlivých školách zabezpečili. „Zřizovatel nemá právo takovouto věc nařizovat. Nicméně věc má i druhou stránku - když zřizovatel takto důrazně vyjádří své přání, tak asi ředitelé velmi pravděpodobně nebudou chtít bojovat proti takovémuto usnesení."

Za studijní zástěrkou se skrývá TikTok

Na ZŠ Hradební v Broumově platí zákaz používání telefonu také už několik let. „Máme ve školním řádu, že když přijdou žáci do školy, tak si mají mobil vypnout a nechat si ho ve školní tašce," říká ředitelka Denisa Mádlová. K tomuto opatření zde přistoupili už zhruba před osmi lety. Tehdy to bylo z toho důvodu, že jakmile začala přestávka, tak všichni žáci koukali do mobilu a jak začala hodina, tak se trousili na záchod, že se chtějí napít apod. Pokud ovšem je mobil potřebný pro výuku, tak ho ale samozřejmě se souhlasem učitele mohou žáci používat.

I když se Denisa Mádlová domnívá, že mobil ve školním prostředí je spíše ku škodě než k užitku, tak razantní krok přijatý ve Vsetíně, vnímá jako příliš direktivní. „Ředitel má právo mobily ve škole zakázat, ale zřizovatel nemá právo to dát befelem," dodává ředitelka broumovské základky, podle níž je důležité děti naučit možnosti, které díky telefonům mají využívat, a ne mobily zneužívat. „Zákaz používání mobilů ve škole rozhodně všichni nedodržují striktně. I když tvrdí, že ho potřebují k hodině, tak pak podle přístupu ke školní Wi-Fi zjistíme, že nejvíce sledují TikTok."

Mobil jen se svolením vyučujícího

Obdobný přístup k mobilům u žáků mají i na ZŠ Malecí v Novém Městě nad Metují. „U nás mají děti během dne mobily vypnuté. Jsem už třetí ředitelka za které to je takto nastavené," říká Jaroslava Broumová a přidává důvod, proč mají na novoměstské základce mobily červenou. „Dříve už i děti v prvních třídách byly o přestávkách prakticky soustavně na mobilech a ani mezi sebou v podstatě nekomunikovaly. Takže k zákazu mobilů jsme přistoupili už před mnoha lety v rámci zdravého vývoje dětí, budování třídních kolektivů a vzájemných vztahů mezi sebou. Samozřejmě pokud by si žák z nějakých důvodů potřeboval zavolat rodičům, tak mu to učitel povolí," říká ředitelka, že rodiče jsou s tímto přístupem srozuměni.

Mobil ve škole? Negativa převažují nad pozitivy

I na venkově přistupují už několik let k mobilům stejně jako ve větších městských školách. „Máme to ve školním řádu již několik let, že během výuky se mobilní telefon používat nesmí. Ráno si je vypnou a dávají si ho na sjednané místo. Když je ale učitelem svoleno, tak starší žáci je ve výuce používají," říká Lenka Soumarová, ředitelka málotřídní vesnické školy v Suchém Dole. Postoj k mobilům ve škole je ale smíšený. „Děti jsou s mobily šikovnější než jsme my, tak proč by si na nich nevyhledávaly nějaké informace v rámci učiva, učily se fotit a zpracovávat snímky. To jsem pro."

Přesto na pomyslných miskách vah podle ní převažují negativa mobilního telefonu ve škole nad pozitivy. „Jsme malotřídní škola od prvního do pátého ročníku, takže škola by měla být hlavně o té základní výuce. Počítačů a notebooků tady mají děti dost a na mobilech jsou stejně další část dne mimo školu. Vidíme to třeba v autobusech - kdo se dívá z okna? Většina kouká na displej mobilu," uzavřela Lenka Soumarová.