Modernizace skončila, do broumovského Penny Marketu se dnes vrátili zákazníci | Video: Jiří Řezník

Jiří Špreňar dnes 08:52

/FOTO, VIDEO/ Do prodejny Penny Market v Broumově se dnes 25. července ráno úderem sedmé vrátili po několika dnech zákazníci. Dveře obchodu se uzavřely v pátek 19. července v 18 hodin a následujících pět dní až do včerejšího večera patřil řemeslníkům, kteří se vrhli na renovaci a modernizaci prodejny, která by měla zákazníkům nabídnout příjemnější a efektivnější nákupní prostředí. Podívejte se na první minuty v obchodě s jeho pozměněnou tváří.