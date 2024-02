L +S, H + T, D + K či H + N - to je jen několik z monogramů jmen, jejichž nositelé svou zamilovanost v Hronově zpečetili. Přesně jedenáct let zde mohou milenci symbolicky zamknout svůj vztah do visacích zámků na Mostě lásky. Právě před 11 lety byl na svátek zamilovaných v roce 2013 byl za parkem Aloise Jiráska během Národního týdne manželství slavnostně pojmenován stávající most pro pěší a který se od té doby i v mapách nazývá Mostem lásky.

Nápad na vytvoření Mostu lásky se zrodil při návštěvě Paříže, kde je jeden z nejznámějších mostů lásky v Evropě. „Tam mě to zaujalo. Před rokem takové místo vytvořil můj kamarád v Sokolově, tak jsem si řekl, že něco podobného udělám v Hronově," vysvětil tehdy autor celého nápadu Petr Adame.

Za těch jedenáct let v Metuji pod lávkou zamilovaných proteklo hodně vody a změnila se i ona. „I když se lávka celá předělávala v rámci celkové rekonstrukce parku, tak ji stále jako Most lásky prezentujeme," říká hronovská místostarostka Bartošová. Rekonstrukce před cca osmi lety poslala do věčných lovišť nejen modře natřené zábradlí, ale také první vlnu „uzamčených lásek".