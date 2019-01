Hronov - Mnohé mosty na Náchodsku jsou v havarijním stavu a vůbec nejhůře jsou na tom v Hronově.

Most v Havlíčkově ulici se letos dočká rekostrukce. | Foto: Kateřina Ostradecká

Mosty, které nejsou tolik využívané pro dopravu si na rekonstrukci budou muset ještě počkat. Jak nás informovala starostka Hronova Hana Nedvědová, městská kasa v současné době nemá peníze na jejich opravu, rekonstrukce se v tomto roce dočká jenom jediný – most v Havlíčkově ulici. „Zavřeli jsme ho pro automobilovou dopravu už před dvěma lety. Přemýšleli jsme, zda ho máme nechat shodit nebo ho opravit. Nakonec stavební komise rozhodla o tom, že k jeho zourání nemusí dojít,“ informovala nás starostka. Oprava v mostu v Havlíčkově ulici bude stát 7,3 milionů korun, což je velká zátěž pro městský rozpočet. „Bohužel peníze z evropských zdrojů na takovouto rekonstrukci nelze získat, to už máme potvrzené, proto veškeré náklady na opravy bude hradit městská pokladna,“ vysvětluje Nedvědová.



Na druhou stranu mostu se ale dá přejít, což je vyřešeno lávkou pro pěší. Měl se dočkat rekonstrukce už v tomto roce a práce bude provádět rychnovská stavební firma. Behem rekonstrukce bude uzavřen i pro pěší.



Dalším hronovským mostem, nebo spíše lávkou, je ta u splavu. „To je v Hronově velmi známé místo hned po jezem. Měli jsme ji také v plánu oppravit, ale když jsme zjistili, kolik to bude stát, museli jsme od toho prozatím upustit,“ vysvětluje starostka Hronova. Protože oprava mostu v Havlíčkově ulici nebude stát málo, další 1,7 milionu korun už město podle slov Hany Nedvědové nemůže ze svého rozpočtu uvolnit.

Zničené mosty jsou problémem, ale vznikají i nové

Jak uvádíme na titulní straně, Hronov sice nezíská finančí podporu z evropských zdrojů, ale podle starostky by na rekonstrukci mostů mohl přispět Královéhradecký kraj. „Požádala jsem tamní úředníky o podporu a jednání rady se bude konat konat zítra. Uvidíme, co nám přinese.“



Problematika zchátralých mostů není jednoduchá a jejich špatný stav je prý pozůstatkem z minulosti, kdy se o jejich udržování nikdo nestaral. V minulosti došlo k opravám několika mostů v okolí Hronova. Most v Malé Čermné potřeboval rekonstrukci, za kterou město zaplatilo tři sta tisíc korun. Opraven byl i most ve Velkém Poříčí.



V Náchodě se také nachází několik mostů, které vyžadují opravu. V tomto roce podle informací, které nám poskytla radnice, dojde k opravě mostu v Bělovsi. Město využije výstavby nových lázní k tomu, aby most nechalo zrekonsttruovat, a to v době, kdy bude pokládána infrastruktura nového lázeňského komplexu. Na druhou stranu vznikla ve spolupráci Náchoda, Nového Města nad Metují a Přibyslaví nová lávka na Přibyslavské stezce.

Rekonstrukce se dočká i lávka v Broumově při obnově Alejky.



V Jaroměři byl pro dopravu uzavřený most, který vede z náměstí k Základní škole Na Ostrově. Do 15. července tohoto roku by podle radních mělo určitě dojít k vypracování projektové dokumentace za 178 tisíc korun. „Na tomto ocelovém mostě jsou vydrolené pilíře, zkorodované nosné prvky a prověšené inženýrské sítě, a to vůbec není dobré,“ uvedla vedoucí investičního odboru města Jaroměře Jitka Zavřelová.



Po mostě se k základní škole sice dostanete, ale už ne po chodníku, ten byl na obou stranách uzavřen.