Výkonné a odolné stroje s kolami ve vzduchu v oblacích zvířeného pouštního písku nebo našlapané tahače natěsnané v zatáčkách na asfaltovém závodním okruhu. Takovéto dramatické a zároveň spektakulární záběry z motoristického světa svým fotoaparátem zachycuje a zvěčňuje fotograf závodního týmu Buggyra Racing Marek Pitaš. A právě jeho snímky z ikonické Rallye Dakar či Evropského truckového šampionátu jsou až do 15. září k vidění v Městské galerii Zázvorka v Novém Městě nad Metují.

Pitašovy snímky pořízené na pozici media manažera sportovního týmu Buggyra ZM Racing svědčí o tom, že v poušti nejsou žádné zábrany a fotograf se může dostat k autu opravdu blízko. Je jen na jeho uvážení, kdy už je to moc a kdy může jít ještě kousek blíž. Někdy to je až na samé hraně, někdy i kousek za hranou jako například foto Tatry Ignácia Casale v Dubai v roce 2021.

Ale nejen závodníci se podílejí na dosažených úspěších, protože jediný povolený šroubek může znamenat konec nadějí. Pitaš proto také zaznamenal precizní práci Davida Hoffmanna, palubního mechanika kamionu 517 pro Dakar, který opravuje turbo závodní Tatry.

Další fotografie zachycují například v nesnázích Tomáše Engeho, prvního českého jezdce ve Formuli, kdy se na začátku zatím své jediné dakarské mise musel v Saudské Arábii potýkat s problémy vlastního závodního stroje. Návštěvníky výstavy zaujal i kamion Martina Šoltyse, který uhání hlubokým korytem do cíle speciální zkoušky Rallye Dakar v Peru v roce 2019.

Marek Pitaš se fotografování začal věnovat už na střední škole, kde sbíral první ocenění a díky fotokroužku náchodského Jiráskova gymnázia pod vedením profesora Ivo Forejta, poprvé vystavil svá díla na novoměstském zámku. „Velice jsem si toho tehdy vážil, že mohu vystavovat na takovém místě jako třeba slavní novoměstští malíři Vladimír Suchánek a Vladimír Rocman,“ řekl v úvodu vernisáže Marek Pitaš. Neopomněl poděkovat všem, kteří ho k fotografování přivedli a podporovali ho, zejména zmínil vedle svého bratra Martina i kamaráda a novoměstského fotografa Michala Fantu, několikanásobného vítěze Czech Press Photo, jenž je jeho velkým vzorem.

„Teď je taková startovní pauza v závodním režimu. Rozhodně to ale není pauza v režimu týmu, který se připravuje, abychom mohli na podzim vyrazit na první závody v poušti. Ty nás čekají v Maroku a potom už to bude další ročník Rallye Dakar v Saudské Arábii,“ dodal Marek Pitaš.

Pitaš svoje schopnosti rozvíjel jako fotograf společenských akcí, jako je například Noční běh a Koncert pro Světlušku, od roku 2018 se plně věnuje motoristické fotografii na pozici media manažera sportovního týmu Buggyra ZM Racing. Jeho hlavním úkolem je zachytit atmosféru motoristického dobrodružství. A to se mu daří, jak je vidět i na novoměstské výstavě.

Pokud se chcete dozvědět více o vystavených snímcích, je připravena jejich přehlídka přímo s autorem. „Všichni jste zváni 19. července v 18.30 hodin na komentovanou prohlídku přímo tady v galerii,“ zve Marek Pitaš.