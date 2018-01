Musheři na Janovičkách pojedou, první psí spřežení vyrazí na trať v deset

Janovičky u Broumova - Ještě na začátku týdne to vypadalo, že letošní závody Cross Country Mid Janovičky 2018 budou muset pořadatelé z Musher Clubu Červený Kostelec pro nedostatek sněhu odpískat. V posledních třech dnech ale celkem vydatně sněžilo, takže naděje na uspořádání 16. ročníku závodů psích spřežení se rozhořela jasnějším plamínkem.

JÍZDA ZASNĚŽENOU KRAJINOU je odměnou pro každého mushera a jeho spřežení.Foto: DENÍK/Michal Fanta

Ještě včera ale hrozilo, že spřežení sfoukne silný vítr, který se ve čtvrtek opíral do úbočí Javořích hor.

„Teď je tady taková metelice, že kdyby mělo být v sobotu takovýhle počasí, tak závody nemůžou být, protože by se nemohlo do lesa. Je to tady šílený, není nic vidět, chumelí vodorovně, bílá tma,“ okomentoval ve čtvrtek odpoledne aktuální stav v místě konání výmluvný průvodce závody Jiří Plšek.

„A to fouká teprve nějakých 25 metrů za vteřinu. Až začne foukat 35, tak nevím, co nám to na trati udělá,“ krčil rameny.

O tom, jestli se oblíbený janovičský mid na 32 kilometrů pojede, se definitivně rozhodlo až dnes. "Nakonec všechno klaplo, tratě jsou připravený. Celou noc jsme jezdili na skútrech, abychom po dešti ten těžký sníh ujeli aby do rána zmrznul. Nějaký ústupky jsme sice museli udělat, nejede se plná trať, ale dá se říct, že to je v pohodě," zve na sobotní a nedělní závody Jiří Plšek.



Nevyzpytatelnost počasí k závodům na Janovičkách patří. Ve většině případů nakonec vždycky nasněžilo.

Na sníh skoupá zima neudělala musherům vůbec žádnou radost například před deseti lety, kdy se Cross country – mid poprvé jel na kárách. Sáně a běžky nebyly zapotřebí ani v letech 2014 a 2015, kdy si sníh pořadatelé nevymodlili.

Aby při závodech bylo skutečně pohádkově zimní počasí a psi a jejich páni si trasu parádně užili, chodí Josef Joudal, který stál u zrodu těchto závodů, na místo, kde kdysi na Janovičkách stával kostelík. Dnes je tam místo něj u břízky jen křížek, opuštěný kostelík totiž po válce nechal minulý režim zlikvidovat. Na tomto místě prosí o sněhovou nadílku. „Chodím tam vždy vzývat toho nahoře, aby si na nás v zimě vzpomněl, ale vždycky to nevyjde,“ krčil tehdy rameny Josef Joudal.

V největším ohrožení byl ale loňský ročník – a souvislost se sněhovou pokrývkou to nemělo žádnou. „Potom, co se majitel rozhodl uzavřít areál tábora v Janovičkách, přišli jsme o zázemí pro závody. Rozhodli jsme se dát si rok pauzu a hledat jiné řešení. Všechno ale mělo být jinak. Diváci z Broumova a okolí se se zrušením závodů odmítli smířit a začali nás pošťuchovat, ať neházíme flintu do žita,“ připomíná prezident MC Metuje Jaromír Hanuš, že se červenokostelečtí musheři umí s potížemi vypořádat. „Rozhodla nabídka majitelů penzionů Vyhlídka a Panorama na využití jejich pozemků jako stake-outy a parkoviště pro závodníky. A taky skvělá sněhová nadílka, která začátkem ledna přikryla celý kraj.“

Prostor pro start a cíl i zázemí pořadatelům poskytla chata Veba, u níž v sobotu i v neděli bude prostor startu a cíle.

Startovní listina pro víkendové závody čítá 28 jmen. Po oba dny se startuje v 10 hodin a z Broumova jezdí na Janovičky autobusová doprava - z autobusového nádraží v 9:10, v 10:10 i v 11:10.