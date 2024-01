Po pěti letech bude zasněženými Javořími horami znít psí štěkot, povely musherů a svištění saní. Pořadatelům závodu z MC Metuje přišla vhod hlavně sněhová nadílka z přelomu a začátku týdne, ale i dnešní obleva, která by měla zajistit dostatečně kvalitní podklad pro závody psích spřežení.

17. ročník saňových závodů psích spřežení v Janovičkách. | Foto: Petra Valentová

V podstatě za minutu dvanáct se na začátku tohoto týdne rozhodlo, že se o blížícím víkendu 20. a 21. ledna pojede na Janovičkách u Broumova další ročník MČR Fitmin Cross Country MID Janovičky. Zatímco v Broumově a dalších místech Náchodska připravila obleva ze středy na čtvrtek lidem nepříjemnou ledovku, pořadatelé musherských závodů si počasí pochvalovali.

„Je to pohádka, je to úplně tak, jak to má být," pochvaloval si dnes ráno změnu počasí předseda pořadatelského MC Metuje Jaromír Hanuš. Ten přitom ještě před čtyřmi dny neměl jasno, jestli se oblíbené závody psích spřežení po několika letech vůbec uskuteční. Chumelení ze začátku týdne ale dodalo dostatečnou sněhovou vrstvu, aby mohli závodníci vyjet na bezmála 30kilometrovou trať. „Napadla pořádná vrstva prašanu, kterou jsme od úterý s Martinem Ducháčem válcovali. Díky oblevě si to sedlo, teď to zmrzne a bude pořádný podklad. Začalo tu už chumelit a když napadne deset čísel, tak to bude vůbec nejlepší, co může být," pochvaloval si vstřícnost přírody.

Tři bezesné noci

Naposledy se závody psích spřežení na Janovičkách konaly v roce 2019 - svůj podpis pod nucenou pauzou zanechala dílem proticovidová opatření minulých let a dílem nedostatek sněhu v lednovém termínu závodu. Ani letos to ale nevypadalo nijak nadějně. „Ještě v neděli jsem si říkal, že to opět letos asi nedopadne, a od úterý jsem se nezastavil," usmívá se ředitel závodu navzdory tomu, že skoro tři noci nespal. „Když jsem v pondělí řekl Metujákům, že závody budou, tak to bylo, jak když člověk hodí do orchestrionu minci - všechno se rozjelo na plné obrátky. To, co jindy připravujeme tři týdny, jsme zařídili za tři dny. Je to bomba," pochvaluje si Jaromír Hanuš.

Ve startovní listině je už 27 závodníků, což ve srovnání s tím, že na posledních ročnících bylo kolem 35 soutěžících, je krásné číslo. „Ještě mi volali kluci, co pořádají Šediváčkův long, že tam mají mushery ze Švýcarska, takže se možná na start postaví nakonec i oni."

Na startující budou čekat v sobotu a v neděli dvě trasy - ta pro hlavní závod by měla měřit 29,5 kilometru, turistická bude měřit 20 km. „Startovat se bude v deset hodin u penzionu Panorama, odkud by asi během hodiny měly všechny závodníci odstartovat. Pak si mohou přejít ke státní hranici, kde bude u přechodu na 15. kilometru občerstvovačka a pak se mohou vrátit do cíle, kam se budou startující vracet," zve na sobotu i neděli na Janovičky.