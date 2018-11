Muž, který rozjasňoval noc. Vynálezce obloukové lampy Blahník na Deklech slávy

Doprava a logistika - Doprava a logistika Řidič ostatních speciálních 120 Kč

Řidiči popelářských vozů ŘIDIČ/-KA SVOZU A LIKVIDACE ODPADŮ. Požadované vzdělání: nižší střední odborné. Dvousměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 120 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Pracovní poměr na dobu určitou (1 rok) s možností prodloužení, dvousměnný provoz. Nástup možný ihned., , Požadavky: řidičský průkaz sk. B, C, E; platný profesní průkaz řidiče, zdravotní způsobilost, samostatnost, zodpovědnost, spolehlivost, vysoké pracovní nasazení, technické znalosti, osvědčení ADR výhodou., , Zaměstnanecké výhody: jistota stabilní společnosti, cestovní náhrady., , Kontakt - pan Hamerský Josef, tel.: 606 632 232 (od 08:00 hod. do 15:00 hod.), e-mail: josef.hamersky@mariuspedersen.cz (zaslání životopisu) nebo osobně na adrese provozovny - Barvířské náměstí 4, Broumov v době od 08:00 hod. do 15:00 hod.. Pracoviště: Marius pedersen a.s. - provozovna broumov, Barvířské náměstí, č.p. 4, 550 01 Broumov 1. Informace: Josef Hamerský, +420 606 632 232(od08:00hod.do15:00hod.).