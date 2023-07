Dvanáct finalistů 24. ročníku soutěže mužské krásy a elegance Muž roku 2023 v čele s prezidentem soutěže Davidem Novotným se setkalo ve Vile Lanna v pražské Bubenči. Během dvoudenního tradičního soustředění se všichni připravovali na velké finále, které se uskuteční 25. srpna v Náchodě. Mladí muži měli hodně nabitý program.

Dvanáctka finalistů Muže roku prošla náročnou průpravou. Na soustředění pilovali to, s čím se někteří ještě nikdy nesetkali. | Foto: Deník/VLP Externista

„Během pobytu museli s fotografem Jiřím Hermanem ml. nafotit fotografie do kalendáře ve společenských oblecích, volnočasových oděvech i ve spodním prádle. Modely doplnily brýle od dalšího z partnerů soutěže. Absolvovali také dvouhodinovku rétoriky s Janem Přeučilem, natočili medailonky a rozhovory pro média a věnovali hodně času nácviku chůze a choreografie na módní přehlídku, která bude součástí blížícího se finálového večera," popsal prezident soutěže David Novotný.

Mladí pánové se s povinnostmi finalistů soutěže Muž roku poprali statečně. „Skvělá byla rétorika s Janem Přeučilem. Hned se nám to hodilo, vždyť většina z nás ještě nikdy do kamery nemluvila. Ale parta je skvělá, ubytování krásné. Jsou to nové zkušenosti, které za tu námahu stojí,“ prohlásili jedním hlasem adepti na titul Muž roku 2023.

Snahu dvanáctky finalistů podpořily na dvoudenním soustředění známé osobnosti. Ve Vile Lanna zazpívali Janu Fabiánová, Marcela Holanová, Josef Vágner, Jan Bendig, Anna Julie Slováčková, Marian Vojtko, Bára Mottlová, Lucia Sosna, Míša Pecháčková. V hledišti zasedli Jan Přeučil s manželkou Evou Hruškovou, Zuzana Bubílková, Hanka Kynychová, Karel Voříšek a další vážení hosté.

Prezident soutěže David Novotný byl spokojený. „Jsem rád, že se hostům ve Vile Lanna líbilo. Kluci odvedli velký kus práce. Absolvovali rétorický kurz, načerpali zkušenosti od úspěšného modela Martina Gardavského. Měl jsem radost, že se přišli podívat také úspěšní finalisté z minulých ročníků. Samozřejmě děkuji sponzorům, bez jejichž podpory by soutěž nemohla fungovat,“ uvedl David Novotný a pozval hosty na finále soutěže Muž roku, které se chystá 25. srpna v Náchodě.

